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В Северной Осетии к 2025 году благоустроят 632 двора по нацпроекту

В 2019 году на программу выделено 236,7 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии благоустроят 632 дворовых и 157 общественных территорий к 2025 году по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"Всего в рамках федерального проекта ["Формирование комфортной городской среды"] с 2019 по 2024 годы в Северной Осетии планируется благоустроить 157 общественных и 632 дворовые территории", - говорится в сообщении.

В 2019 году на программу выделено 236,7 млн рублей, из которых 209,9 млн рублей - средства федерального бюджета. Планируется благоустроить 61 дворовую и 15 общественных территорий, объем работ выполнен на 73%, освоено 173,3 млн рублей. Во дворах будет полностью заменена дорожная и тротуарная часть, власти установят новые бордюры, удобные лавочки со спинкой, урны, освещение.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов, один из них - "Формирование комфортной городской среды", который подразумевает кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. В целом национальный проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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