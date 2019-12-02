Таежная "Любавушка". Как учитель труда показал миру одежду из сибирского кедра

Детский театр моды из небольшого кузбасского моногорода Тайга участвует в показах и конкурсах иногда несколько раз в месяц. Один кедровый костюм может весить до семи килограммов, его обязательно мочат водой — так дерево становится более мягким и, высыхая, принимает форму тела модели. Но самое сложное — это деревянные туфли

Кузбасская Тайга — город железнодорожников, на узловой станции и нескольких разъездах работает большая часть населения моногорода, где живут всего чуть больше 20 тыс. человек. Название городу подсказала сама природа — населенный пункт возник среди сибирских хвойных лесов. Но с недавних пор с Тайгой ассоциируются не только рельсы и поезда. Небольшая провинциальная глубинка стала известна на всю Россию и далеко за ее пределами благодаря тайгинцу Виктору Кошкареву и его детскому театру моды "Любавушка" — архитектор по профессии более 20 лет назад вместе с детьми начал создавать необычные женские костюмы из сибирского кедра. Сейчас у "Любавушки" уже около 30 коллекций и более 200 нарядов. Счастливый случай История возникновения коллектива отчасти прозаична, но не лишена творческой романтики. Началось все в 1993 году, когда Кошкарев, перепробовав около двух десятков профессий, пришел в школу.

Описание Виктор Кошкарев © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Чем я только не занимался в жизни, следовал принципу "надо попробовать все". В моей трудовой два вкладыша — так много записей. Работал я поначалу в проектном институте, был главным архитектором Тайги — но там бумажки, подписи, согласования, никакого творчества. Потом работал в нескольких оформительских фирмах, даже китайские палочки делал, полгода в ритуальном агентстве мебель делал. А потом попросили меня в школу прийти поработать, был это 93-й год — с преподавателями технологии было сложно, как раз с трудового обучения переходили на технологию, проектирование", — рассказывает Кошкарев. На уроках труда с мальчишками педагог поначалу мастерил разделочные доски, табуретки и другие предметы деревянной классики. "В Тайге самый доступный материал какой? Дерево. Надо было ребятишек занять — вот и занимали", — добавляет он. Работали с кедром — другой материал в Тайге, где вокруг хвойные леса, и не представить. А потом за его партами волей случая оказались девочки. "Началось все с того, что я участвовал в конкурсе "Учитель года" и мне надо было провести урок с незнакомым классом. А незнакомые — только девчонки, у всех мальчиков же я преподавал технологию, пришлось девочкам изобретать занятие — мы делали с ними шляпки из дерева", — вспоминает педагог.

За городским этапом педагогического конкурса последовал областной, где задачи нужно было усложнять, так родилась идея сделать из дерева нарядный женский костюм. Первым помощником-модельером стала жена учителя — Надежда, они вместе учились на архитекторов и стояли у истоков создания будущего театра моды. Когда создавались первые школьные коллекции, Надежда работала в библиотеке художником и помогала мужу с эскизами первых костюмов. А когда школьная студия стала расширяться и превратилась в театр моды, Кошкаревы стали работать вместе — детский образцовый коллектив стал базироваться в местном Доме культуры, где существует и по сей день. В 2016-м Надежды Васильевны не стало. Виктор Кошкарев продолжает главное дело их жизни. Ему помогают около 30 воспитанниц-школьниц, два дизайнера по костюмам и педагог по дефиле и хореографии. "Модная" технология Технологию "модной" деревообработки Виктор Кошкарев изобрел сам, хотя изобретением это не считает. Говорит, идеи просто проходят в процессе работы. Массив кедра он распиливает на несколько тысяч мелких деталей — шариков, лепесков, тонких древесных стружек для плетения, из которых вручную и собираются будущие наряды. Толщина некоторых деталей меньше полумиллиметра — работа ювелирная и… экономная.

"Куб кедра стоит около 6000 рублей, нам его хватает лет на пять-шесть, потому что мы его так мелко обрабатываем, в микронах практически работаем", — отвечает мастер, предвосхищая вопросы о том, сколько деревьев срублено ради каждой коллекции. Чтобы сидело по фигуре В основе большинства моделей — тканевая база, на которую вручную пришивается или приклеивается деревянный бисер или так называемся чешуя. Элементы покрывают разноцветной морилкой, чтобы создать цветной орнамент, а еще обязательно мочат водой — так дерево становится более мягким и, высыхая, принимает форму тела модели. В этом и одно из преимуществ нарядов из дерева — садятся они точно по фигуре.

А вот летящей походкой в таких нарядах пройти непросто: в зависимости от длины и дизайна один кедровый костюм может весить до семи килограммов. Но, как говорится, красота требует жертв. Остаться незамеченной в таком наряде почти невозможно — кроме оригинального дизайна, который приковывает удивленные взгляды, одежда из дерева еще и мелодично "поет" при ходьбе, как деревянный ксилофон, от того что мелкие детали соприкасаются друг с другом. "Костюм из кедра объемный, его чувствуешь, и к нему надо просто привыкнуть. Но самое сложное в костюме — это туфли: они тоже из дерева. Сначала мы ходим в своей обуви на каблуках, нас учат движениям, поворотам и только потом ставят "на дерево", ноги болят, но терпишь… Потом выходишь на сцену — и такой восторг, восхищение, тебя все рассматривают, подходят, пытаются пощупать, трогают, иногда даже нюхают, как кедр пахнет", — рассказывает 19-летняя воспитанница "Любавушки" Наталья Иванова. Девушка пришла в коллектив еще школьницей, сейчас готовится к выпуску из местного железнодорожного техникума, но театр моды не оставляет.

Таких влюбленных в общее дело девушек в кузбасской Тайге немало. Нынешний руководитель коллектива и его хореограф Ирина Скрипченко сама выросла из костюмов "Любавушки", которые носила с седьмого класса, будучи в одном из первых составов студии. Сейчас она — педагог и наставник. "Первые наши костюмы по сравнению с сегодняшними, конечно, примитивные, потому что они надевались и делались на один раз, они чуть ли не на модели склеивались на скотч, крепились на степлер, а сейчас все продумано: замочки, шнуровка", — рассказывает Ирина. "Поскольку мы используем деревянные детали в отделке, в местах сгиба мы стараемся тонкие детали не клеить, по полу тоже подол у самого края не оформляем, чтобы детали не ломались, а вообще тонкостей много", — добавляет дизайнер по костюмам Ольга Скороходова. Ежегодно меняются Тайгинская "Любавушка" по частоте выхода новых коллекций не уступает модным дизайнерам. Новые показы здесь проходят дважды в год, а в каждой из коллекций не меньше десяти нарядов. Это не только костюмы в народном стиле с деревянными кокошниками на голове и сарафанами в пол, с чем привыкли многие ассоциировать одежду из той же деревянной бересты. Есть у "Любавушки" и короткие юбки, пиджаки и жакеты, вечерние платья, элегантные брючные костюмы из черного бархата в отделке из дерева. Каждый образ дополняют кедровые аксессуары и украшения — серьги, браслеты, пояса, сумки и деревянная обувь.

"Мы тенденции моды поддерживаем, тренды добавляем в наши коллекции — в ткани, например, в прошлом году был в моде бархат, мы его взяли за основу", — рассказывает дизайнер Екатерина Ефимова, в театре необычной моды уже проработавшая свою первую "пятилетку". Диктовать моду "Главное — не следовать моде, а диктовать ее, мы пытаемся это делать", — вступает в спор с коллегами Виктор Кошкарев. В его творческих замыслах сотворить из кедра то, что пока еще кажется отчасти трудно вообразимым, но возможным. "Планов много. Во-первых, это обувь: хотим сапоги из дерева сделать. Надо шляпами капитально заниматься. Сумочки еще хотим — отдельную коллекцию. Никак придумать не можем, как брюки делать деревянные", — перечисляет он. "Еще хотим попробовать сделать коллекцию из полигональных деталей — сейчас популярны фигуры, разбитые на грани-полигоны, сердца, головы животных, как из треугольников. Хотим детали попробовать сделать из дерева и собрать именно костюмы полигональные", — добавляет идей Ольга Скороходова.

Чтобы воплотить все творческие замыслы, нужен еще не один год, на создание одного костюма от эскизной проработки на бумаге до воплощения в дереве требуется от трех недель до месяца — в зависимости от сложности работы. Когда все детали готовы, начинается самое интересное — сборка наряда. Это делается вручную, работают в мастерской и сами тайгинские школьницы. "И собирают, и мусор подметают, все делают. На подиум выйти — еще надо заслужить", — шутит Кошкарев. На подиум тайгинские "Любавушки", кстати, выходят часто. В месяц бывает иногда даже по несколько показов и конкурсов. Их приглашают и хорошо знают в Сибири, им аплодировали в Сочи, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке. Международное признание детский театр моды получил и в Париже и Арабских Эмиратах. Рукоплескали Париж и ОАЭ В 2014 году "Любавушка" получила Гран-при Международного фестиваля Evro Vision Media Star, правда, заочно. Презентацию коллекции организаторам в Париж направили, а сами не поехали — спонсора для поездки во Францию не нашлось, но международному признанию это не помешало. А в прошлом году "Любавушка" побывала в Дубае на международной выставке деревообрабатывающей промышленности Dubai WoodShow 2018.