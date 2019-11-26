На проектирование реконструкции старейшего санатория Кисловодска направят 339,1 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит 339,1 млн рублей на проектные и изыскательские работы для последующей реставрации старейшего в Кисловодске санатория имени Орджоникидзе (Ставропольский край). Об этом говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить в 2019 году субсидию из федерального бюджета в размере 339 млн 100 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в проектные и изыскательские работы в отношении объекта капитального строительства", - говорится в документе.

Санаторий имени Орджоникидзе находится в федеральной собственности, поэтому финансирование работ будет идти за счет федерального бюджета. Согласно распоряжению, в санатории будет проведена комплексная реконструкция с элементами реставрации и приспособления к современному использованию объектов.

Срок ввода в эксплуатацию объекта назначен на 2025 год, общая площадь объекта превышает 23,8 тыс. кв. м. Предполагаемая предельная стоимость работ оценивается в 6,65 млрд рублей. Заказчиком работ определено госучреждение "Федеральный медицинский центр" Росимущества, филиалом которого является санаторий.

Кисловодский санаторий имени Орджоникидзе, сейчас находящийся в аварийном состоянии, был построен в 1938 году по инициативе революционера и советского партийного деятеля Григория Орджоникидзе. Это был первый в Кисловодске санаторий с лечебной базой, до этого на курорте открывались пансионаты и дома отдыха. Комплекс монументальных зданий считается шедевром эклектики советских времен, в 1974 году он был включен в перечень памятников архитектуры государственного значения. Санаторий принимает до 10 тыс. отдыхающих в год.