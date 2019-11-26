Кошки, пчелы и песцы. Зачем чипировать животных и сколько это будет стоить

Законопроект об обязательной регистрации и создании единого реестра домашних животных, который Минсельхоз России планирует внести в Госдуму до конца 2019 года, не только облегчит поиски пропавших собак и кошек, но и позволит сформировать у граждан ответственность за своих питомцев, считают опрошенные нашими корреспондентами российские эксперты

Чипирование — не новинка, этим уже занимаются многие ветклиники, так что технических проблем с введением закона не ожидается. А вот вопрос стоимости этой процедуры можно нивелировать, если сделать ее бесплатной, считают законодатели. Обязательная регистрация Минсельхоз России в 2019 году внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на главу комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. Документ включает два основных положения — обязательную маркировку домашних животных при помощи электронного чипа, татуировки или специальной бирки, а также создание всероссийского единого реестра домашних животных. В него должны войти не только кошки и собаки. "Минсельхоз уже давно маркирует и регистрирует всех сельскохозяйственных животных — коров, свиней, овец, даже пчел регистрирует ульями. Мы поддерживаем распространение этой практики и на домашних животных. Важно также создать единую для России базу данных, без которой маркировка не имеет смысла", — рассказал Бурматов.

По словам депутата, регистрация домашних животных поможет решить ряд проблем. Сегодня огромное количество питомцев теряется, а нашедшему собаку или кошку в отсутствие маркировки установить хозяина крайне сложно. Также в случае, например, нападения собаки на человека сложно определить хозяина, чтобы привлечь его к ответственности. В то же время, считает Бурматов, перегибать палку не стоит, поэтому к регистрации предполагается допускать только тех питомцев, которые часто пропадают или могут быть опасны для окружающих, — собак и кошек. "Я считаю избыточным, например, регистрировать домашних рыбок, черепах или попугаев. Во-первых, это трудно исполнимо. Во-вторых, эти животные не потеряются, не убегут. Если подобные животные попадут под действие законопроекта, то мы предложим убрать этот пункт, на мой взгляд — это излишне", — отметил Бурматов. Дискомфорт и цены Эксперты отмечают, что сама процедура чипирования не занимает много времени, а оборудование для ее проведения есть практически в каждой крупной ветклинике. Животные, как правило, переносят ее спокойно — больший стресс им доставляет само пребывание в клинике, нежели вживление подкожного чипа, сообщили в Государственной ветеринарной службе Санкт-Петербурга. "Может быть, только для пород собак небольшого размера — йорки, шпицы, чихуахуа — это дискомфортно. Не потому, что им больно, а потому, что они в принципе достаточно нервные", — подчеркнули в ветслужбе. Однако эта услуга пока не слишком распространена среди зоовладельцев — многие о ней просто не знают, другие не верят в эффективность чипа при поисках пропавшего любимца. Тем не менее, по словам президента одного из крупнейших российских фондов зоозащиты "Спаси меня" Карена Даллакяна, год от года популярность чипирования собак и кошек растет.

"Активно регистрируют своих домашних животных те граждане, которые часто путешествуют со своими питомцами за границу, участвуют в выставках, а также те, кто терял своих животных и долго не мог найти. Среди других групп владельцев животных регистрация не пользуется большим спросом, поскольку с сегодняшними ценами на зооуслуги в целом ее стоимость, а это около одной тысячи рублей, воспринимается как высокая", — сказал Даллакян. Вопрос стоимости регистрации волнует и самих владельцев животных. Особенно ощутимыми затраты будут для крупных питомников. "Одна собака — без проблем, а когда много? Большим питомникам должны быть скидки и льготы", — отмечает владелец алтайского питомника хаски "Сибирская легенда", где уже чипируют всех собак, Елена Марыскина. По словам Бурматова, в случае с обязательной регистрацией стоимость процедуры — одно из важнейших положений законопроекта. "Наше принципиальное условие — процедура должна быть бесплатной, чтобы не создавать имущественный ценз для любителей домашних животных", — подчеркнул депутат Госдумы. Чипирование как ответственность Другое положение законопроекта касается обязательной базы учтенных и зарегистированных животных. Именно она поможет искать потерявшихся собак и кошек, даже если чип домашнему любимцу вживили, к примеру, в Москве, а потерялся он в Курской области. Это предложение поддерживают зоозащитники, которые наблюдают месяцами сидящих в приютах явно домашних собак и кошек, которых где-то безуспешно ищут хозяева. Более того, общественники предлагают дополнить закон штрафными санкциями для содержателей незарегистрированных животных. "Если кто-то не хочет — надо владельцев заставлять и штрафовать, и об этом я давно говорю чиновникам. Надо всех животных переписать. Да, это займет не один день, не неделю, пусть год или два, но это обязательно надо", — отметил владелец крупного воронежского приюта для бездомных собак Юрий Шамарин.