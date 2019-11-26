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На Кубани докапитализируют Фонд поддержки промышленности до 5 млрд рублей за три года

В регионе уделяют особое внимание развитию промышленности в целях увеличения доли несырьевого экспорта

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в течение трех лет намерены докапитализировать региональный Фонд развития промышленности, предоставляющий льготные займы предприятиям и помогающий привлекать инвестиции в регион, до 5 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2018 году в регионе начал работу Фонд развития промышленности Краснодарского края. В 2019 году фонд, предоставляющий займы промышленным предприятиям на льготных условиях, докапитализирован с 500 миллионов рублей до 1,5 млрд рублей. За время работы фондом выдано 878,8 млн рублей займов более чем 40 предприятиям Кубани, за счет этого они привлекли в отрасль промышленности порядка 2 млрд рублей инвестиций.

"В течение трех лет объем регионального Фонда развития промышленности нужно увеличить до 5 млрд рублей. Тогда это будет сформировавшийся институт поддержки бизнеса, он сможет работать без краевой поддержки , - сказал глава региона.

В департаменте промышленности Краснодарского края ТАСС уточнили, что сейчас краевой фонд рассматривает возможность предоставления крупных займов на создание нового производства материалов для дорожной разметки в Армавире, на реализацию проекта по переработке пластиковых отходов в гранулы полимеров в Северском районе, для расширения действующего производства дорожных ограждений в Успенском районе, а также на расширение производства оборудования для деревообрабатывающих производств в Краснодаре.

Так, например, в 2018 году Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил заем в размере 70 млн рублей компании ПАО "Сатурн" из Краснодара, еще 30 млн рублей предприятию выделил краевой фонд. Сообщалось, что компания станет первой в России, кто наладит производство литий-ионных аккумуляторных батарей для авиационных двигателей. Производство этой продукции рассчитано на импортозамещение, а также она является экспортоориентированной.

"Запуск производства авиационных аккумуляторных батарей запланирован на декабрь текущего года. Соответствующее оборудование уже закуплено, в настоящее время ведется работа по его монтажу. Общий объем инвестиций в проект составил 227 млн рублей. В результате реализации проекта планируется создать 12 высокопроизводительных рабочих мест, - сообщили ТАСС в департаменте промышленности региона.

Промышленность растет

Представитель ведомства отметил, что Краснодарском крае, являющемся основным аграрным регионом России, в целях увеличения доли несырьевого экспорта уделяется особое внимание развитию промышленности. По итогам 2018 года индекс промышленного производства составил 105,2%, объем отгруженных товаров превысил 304,8 млрд рублей, объем налоговых поступлений составил 10,1 млрд рублей, что было почти на 7% больше, чем в 2017 году.

"Мы прогнозируем следующие показатели по итогам 2019 года: значение индекса промышленного производства не менее 104,2%, объем отгруженной продукции - не менее 325 млрд рублей, налоговые поступления в консолидированный бюджет составят не менее 10,7 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что по итогам десяти месяцев 2019 года объем отгруженных товаров промышленного производства уже увеличился на 7,4% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года, а индекс промышленного производства составил 103,4%. В бюджет региона за девять месяцев текущего года поступило более 7,8 млрд рублей налоговых отчислений, что на 7% больше, чем за девять месяцев 2018 года.

Ранее губернатор Краснодарского края отмечал, что промышленность - это серьезный драйвер экономики региона, ресурс, который позволит достигнуть серьезных результатов. В ВРП края отрасль занимает около 17%. В прошлом году налоговые поступления от промпредприятий составили более 27 млрд рублей, в этом будет не меньше 30 миллиардов.

Благодаря оказываемым мерам господдержки на Кубани в регионе растет инвестиционная активность в промышленной сфере. "Объем инвестиций в отрасль в 2018 году составил 8,8 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2019 года привлечено инвестиций на сумму порядка 5 млрд рублей. Объем инвестиций в промышленность по итогам 2019 года прогнозируется не менее 8,2 млрд рублей", - добавили в ведомстве.

В краевом департаменте уточнили, что основной рост по объему отгруженных товаров и индексу промышленного производства на Кубани демонстрируют предприятия металлургии, а также выпускающие строительные материалы и химическую продукцию. Ранее сообщалось, что для развития промышленности на Кубани с 2016 года действует государственная программа, в рамках нее только в 2018 году субсидии на общую сумму 83,7 млн рублей получили 33 предприятия в области машиностроения, производства строительных материалов, химической, легкой и мебельной промышленности. За счет этого на предприятиях создали более 400 новых рабочих мест, объемы производства в среднем увеличились более чем на 5%.

Драйверы кубанской промышленности

Для поддержки небольших промышленных предприятий и привлечения дополнительных инвестиций в экономику региона на Кубани ведется активное строительство промышленных парков. В регионе три действующих индустриальных парка, резидентами которых являются 21 предприятие, за счет этого в регионе было создано более 1,6 тыс. рабочих мест.

"Планируется создание индустриальных (промышленных) парков в городе Кропоткин, Анапе, Динском, Апшеронском и Лабинском и других районах региона. Наличие на территории региона сети индустриальных парков - это, прежде всего, новый уровень организации работы с инвесторами. Основной моделью развития промышленных парков на Кубани мы видим их создание за счет частных инвестиций с возможностью привлечения средств бюджета на мероприятия по созданию инфраструктурных объектов, а также применения к его участникам специальных налоговых режимов на период строительства промпарка", - сообщили в краевом департаменте.

Кроме того, Краснодарский край в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" началось строительство первого на юге России индустриального парка для малого и среднего бизнеса. На эти цели из федерального бюджета выделят 500 млн рублей, объекты инфраструктуры необходимо построить в течение двух лет. По словам Вениамина Кондратьева, новый индустриальный парк - это уникальный и необходимый краю проект. В рамках нацпроекта на создание инженерной инфраструктуры регион получит полмиллиарда рублей федеральной поддержки. За это право боролись 20 субъектов и только восемь из них прошли отбор.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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