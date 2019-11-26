Более 9,3 млн рублей направили на организацию народных дружин в Чувашии в 2019 году

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Чувашии направили более 9,3 млн рублей на организацию деятельности народных дружин в республике с начала года, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2019 году муниципалитетами в рамках подпрограмм муниципальных программ по профилактике правонарушений на организацию деятельности народных дружин было направлено 9,3 млн рублей, в том числе на материально-техническое обеспечение - 814,6 тыс. рублей, на материальное стимулирование - 8,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории республики работают 26 добровольных народных дружин общей численностью 616 человек. Вместе с полицейскими, сотрудниками патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы они обходят улицы, кварталы, помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях.

"Благодаря действиям дружинников только в этом году было пресечено более 2 тыс. правонарушений. Это значимый показатель. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы, не считаясь с личным временем, делаете очень много полезной работы", - цитирует пресс-служба слова главы республики Михаила Игнатьева.