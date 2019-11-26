{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 9,3 млн рублей направили на организацию народных дружин в Чувашии в 2019 году

Глава региона Михаил Игнатьев сообщил, что в этом году благодаря действиям дружинников было пресечено более 2 тыс. правонарушений

ЧЕБОКСАРЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Чувашии направили более 9,3 млн рублей на организацию деятельности народных дружин в республике с начала года, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2019 году муниципалитетами в рамках подпрограмм муниципальных программ по профилактике правонарушений на организацию деятельности народных дружин было направлено 9,3 млн рублей, в том числе на материально-техническое обеспечение - 814,6 тыс. рублей, на материальное стимулирование - 8,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории республики работают 26 добровольных народных дружин общей численностью 616 человек. Вместе с полицейскими, сотрудниками патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы они обходят улицы, кварталы, помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях.

"Благодаря действиям дружинников только в этом году было пресечено более 2 тыс. правонарушений. Это значимый показатель. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы, не считаясь с личным временем, делаете очень много полезной работы", - цитирует пресс-служба слова главы республики Михаила Игнатьева.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
Реклама на ТАСС
Урожай плодов на Ставрополье увеличился на 10% в 2019 году
Также в текущем году в крае заложено 650 га садов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС