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Урожай плодов на Ставрополье увеличился на 10% в 2019 году

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, сады стали одним из драйверов развития сельского хозяйства Северного Кавказа
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (второй слева) Елена Березина/ТАСС
Описание
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (второй слева)
© Елена Березина/ТАСС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 26 ноября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в 2019 году собрали 73 тыс. т плодов, что на 10% больше, чем в 2018 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"За последние шесть лет объем валового сбора плодов и ягод на Ставрополье вырос в 1,5 раза. В 2019 году урожай плодов составил 73 тыс. т - с ростом 10% к предыдущему году. В этом году в крае заложено 650 га садов. Господдержка садоводства составила более 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ставрополье - базовый регион для развития садоводства в России. В крае работает крупнейший в стране питомник плодовых деревьев. Здесь выращивается до 1,5 млн деревьев в год. Планируется, что уже в следующем году этот показатель будет удвоен.

На международной выставке "PROяблоко 2019", которая открылась во вторник в Минеральных Водах, губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что на Ставрополье, помимо яблок, в ближайшее время планируется выращивать персики. "Сады стали одним из драйверов развития сельского хозяйства Северного Кавказа. Мы видим, что садоводство точно яблоками не заканчивается. Производители начали получать хороший урожай груши, я видел отличные персиковые сады в Ингушетии. На востоке края персиковые сады будут у нас, мы это сделаем", - сказал Владимиров.

В крае также будет налажено производство миндаля в Нефтекумском городском округе на площади 200 га, здесь также выращивают черешню.

Международная специализированная выставка-конференция "PROяблоко 2019" собрала около 600 участников из России, Нидерландов и Италии и проходит с 26 по 29 ноября в Минеральных Водах.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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