Эксперт: ввод дороги Р-217 "Кавказ" в обход Владикавказа положительно скажется на экологии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Введение в эксплуатацию дороги в объезд Владикавказа, которая обеспечит транзит транспорта в Грузию, минуя город, разгрузит другие городские дороги и положительно отразится на экономическом развитии Северной Осетии и на состоянии экологии, считает министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев.

"Как показывает практика, ежегодно увеличивается транспортный поток в Закавказье, а так как республика является кратчайшим связующим звеном к странам ближнего зарубежья на Кавказе. Строительство дороги в объезд города является необходимостью и обусловлено экономической целесообразностью, поскольку позволит разгрузить отдельные улицы столицы республики от транзитного транспорта", - сказал Томаев.

По его словам, новая дорога будет способствовать снижению износа дорожного полотна и аварийности на дорогах, что, в свою очередь, приведет к экономии средств регионального бюджета, направляемых на ремонт дорог.

"Стоит отметить и улучшение экологической обстановки для жителей города, поскольку проезжающий через спальные районы Владикавказа грузовой транспорт выделяет выхлопные газы и создает дополнительный шум", - отметил министр.

Строительство участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" в обход города Владикавказ планируется в период 2020-2024 годов. Протяженность объездной дороги составит около 15 км, а ориентировочная стоимость объекта 6 млрд рублей. Данный проект реализуется за счет федерального бюджета, в настоящее время ведутся проектные работы.