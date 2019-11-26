Кадастр Арктической зоны России представят на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Автоматизированный комплекс очистки воды, кадастр Арктической зоны РФ и другие разработки представят на IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге. Об этом журналистам сообщил во вторник президент регионального отделения "Ассоциации полярников Санкт-Петербурга" (организаторы форума), директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства (СЗИУ РАНХиГС) Владимир Шамахов.

"Мы в Центре арктических исследований и проектов создали экспертный совет с ведущими экспертами в самых разнообразных сферах деятельности, связанных с Арктикой. На экспертном совете мы рассматриваем наиболее значимые и перспективные проекты <…> У нас два заседания состоялось, мы рассмотрели и одобрили около 15 проектов, девять из них уже находятся в стадии продвижения и выхода на инвестиции. Среди них - единый кадастр береговой Арктической зоны РФ, создание единой системы мониторинговых наблюдений за природными, экологическими проблемами, автоматизированный модуль комплекса очистки воды: все эти проекты будут представлены на форуме", - сказал он.

По словам Шамахова, после одобрения экспертным советом Центр заключает соглашение с автором проекта на его продвижение, развитие и масштабирование. "В том числе и выход на инвестиционные возможности, включая органы власти и федеральные и субъекты, министерства, банки, гранты и иные источники <…> Мы взаимодействуем с Газпромом, Газпромбанком, Внешэкономбанком, с несколькими фондами", - отметил он.

IX международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет в Петербурге 5-7 декабря. На нем будут рассмотрены новые направления государственной политики в Арктике, участие в ней регионов, вопросы экологии полярного региона, применение там новых технологий и инноваций, а также ряд других тем.