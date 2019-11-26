{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадастр Арктической зоны России представят на форуме в Петербурге

Мероприятие пройдет 5-7 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Автоматизированный комплекс очистки воды, кадастр Арктической зоны РФ и другие разработки представят на IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге. Об этом журналистам сообщил во вторник президент регионального отделения "Ассоциации полярников Санкт-Петербурга" (организаторы форума), директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства (СЗИУ РАНХиГС) Владимир Шамахов.

"Мы в Центре арктических исследований и проектов создали экспертный совет с ведущими экспертами в самых разнообразных сферах деятельности, связанных с Арктикой. На экспертном совете мы рассматриваем наиболее значимые и перспективные проекты <…> У нас два заседания состоялось, мы рассмотрели и одобрили около 15 проектов, девять из них уже находятся в стадии продвижения и выхода на инвестиции. Среди них - единый кадастр береговой Арктической зоны РФ, создание единой системы мониторинговых наблюдений за природными, экологическими проблемами, автоматизированный модуль комплекса очистки воды: все эти проекты будут представлены на форуме", - сказал он.

По словам Шамахова, после одобрения экспертным советом Центр заключает соглашение с автором проекта на его продвижение, развитие и масштабирование. "В том числе и выход на инвестиционные возможности, включая органы власти и федеральные и субъекты, министерства, банки, гранты и иные источники <…> Мы взаимодействуем с Газпромом, Газпромбанком, Внешэкономбанком, с несколькими фондами", - отметил он.

IX международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет в Петербурге 5-7 декабря. На нем будут рассмотрены новые направления государственной политики в Арктике, участие в ней регионов, вопросы экологии полярного региона, применение там новых технологий и инноваций, а также ряд других тем.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
В Туле в 2020 году откроют ледовый дворец на 3 тыс. зрителей
Он включает в себя ледовую арену с трибунами на 3 тыс. мест, в том числе 40 мест для инвалидов, а также зал для занятий борьбой и единоборствами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС