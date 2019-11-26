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Индустриальный парк "Аврора" в Дагестане примет первых резидентов в 2020 году

Всего в нем смогут разместиться до 36 предприятий малого и среднего бизнеса

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Первые резиденты в индустриальном парке "Аврора" в Карабудахкентском районе Дагестана появятся в 2020 году. На его территории смогут разместиться более 30 предприятий, сообщили на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

"Не имеющий аналогов в СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ) индустриальный парк "Аврора" примет первых резидентов в 2020 году. На данный момент практически все коммуникации к площадке подведены. По завершении строительства здесь смогут разместиться до 36 предприятий малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Создание и развитие промышленного парка "Аврора" предусмотрено региональному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как сообщается, на создание и развитие технопарка "Аврора" предусмотрено 277,5 млн рублей и 99,1 млн рублей на закупку оборудования для него.

По словам врио руководителя агентства Гаджи Гасанова, резидентами промышленного парка в основном будут предприятия, занимающиеся машиностроением, приборостроением, металлообработкой, пищевой промышленностью, изготовлением мебели, металлопластикой и производством строительных материалов.

Индустриальный парк "Аврора" строится с 2016 года у трассы, которая соединяет Махачкалу с Ростовом-на-Дону и Баку. Рядом находятся транспортные развязки, аэропорт и железная дорога. Площадь промышленного парка составляет 68 га. Как сообщал ТАСС ранее, в результате реализации проекта ожидает создание более 1,7 тыс. рабочих мест.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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