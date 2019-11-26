Власти Адыгеи разработали индивидуальную программу развития региона до 2024 года

МАЙКОП, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи разработали индивидуальную программу социально-экономического развития республики до 2024 года, сообщил во вторник в своем аккаунте Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Об исполнении нацпроектов в Адыгее я сегодня доложил премьер-министру РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Федеральный центр предоставляет возможности для развития по всем направлениям. Разработана индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи до 2024 года. Все решения, которые приняты на федеральном уровне, будут отражены в нашей работе", - написал Кумпилов.

Поблагодарив премьер-министра РФ за поддержку региона и решение по формированию данной программы, он отметил, что регион максимально вовлечен в реализацию нацпроектов, проводится интенсивная работа в социальной сфере. Строят 12 детских садов, возводят школы на 1,1 тыс. мест, сельские дома культуры. Со следующего года будет усилена работа по первичному звену здравоохранения, активно идет дорожное строительство.

Разработанная властями республики программа предусматривает ряд стимулирующих мер по ключевым отраслям, в том числе - снятию ограничений в энерго-, газоснабжении и создание необходимой транспортной инфраструктуры. Предусмотрены мероприятия, направленные на рост экономики, создание условий для работы малого и среднего бизнеса, строительство доступного жилья и улучшение экологии, развитие здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, пояснили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Программа согласована с Министерством сельского хозяйства, выступающим куратором республики, также на утверждении работа с Министерством экономики РФ. Задача правительства республики - подтянуть реальные денежные доходы населения, решить вопросы, касающиеся безработицы, развития экономики региона", - добавили в пресс-службе главы.

В Горках в Подмосковье во вторник состоялась рабочая встреча премьер-министра РФ с главой Адыгеи. Кумпилов доложил председателю правительства страны о текущих социально-экономических показателях региона, о ходе реализации национальных проектов.