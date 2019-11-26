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Чемпионат WorldSkills

Число центров компетенций WorldSkills в Перми в 2020 году увеличат до 32

Власти региона также намерены направить 3,5 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования до 2022 года

ПЕРМЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Число центров компетенций WorldSkills в учреждениях профессионального образования Перми в 2020 году планируют увеличить с 24 до 32. Об этом во вторник на встрече с пермскими студентами - призерами и победителями национального чемпионата Worldskills-2019 сообщил глава региона Максим Решетников.

"Мы в этом году создаем 24 центра WorldSkills, в следующем году увеличим, у нас 32 по нашим задачам, выделили на это деньги - на оснащение оборудованием, на материалы расходные", - сказал губернатор.

В центрах компетенций ребята готовятся к соревнованиям профмастерства, а специалисты проходят курсы повышения квалификации. Ранее Решетников сообщал, что центры компетенций будут оснащены оборудованием по таким направлениям, как мехатроника, аддитивные технологии, IT и программные решения для бизнеса, графический дизайн, сельскохозяйственные биотехнологии и сити-фермерство.

По словам губернатора, до 2022 года власти планируют направить 3,5 млрд рублей на развитие среднего профессионального образования в регионе. "За три года мы вложили около 1 млрд рублей в стройку, оснащение. В бюджете, который мы определили на 2020-2022 годы, заложено 3,5 млрд рублей на наши техникумы, колледжи, общежития. Более того, мы приступили к строительству ряда знаковых объектов - вышли на строительную площадку авиационного колледжа, заканчиваем проектирование общежития рядом. Строительный колледж для нас - тоже точка роста, мы приведем в порядок это здание, построим мастерские, спортивный комплекс надо преобразовать", - добавил он.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Теги
РоссияWorldSkillsРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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