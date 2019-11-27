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Власти Адыгеи сделают акцент на инфраструктуру в программе развития республики

Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что итогом реализации программы должно стать улучшение качества жизни населения и привлечение инвесторов

МАЙКОП, 27 ноября. /ТАСС/. Акценты в рассчитанной до 2024 года индивидуальной программе социально-экономического развития Адыгеи сделаны на решении инфраструктурных проблем, сообщил в среду глава региона Мурат Кумпилов на внеочередном заседании парламента республики, говоря об итогах прошедшей накануне рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Кумпилов во вторник доложил председателю правительства о текущих социально-экономических показателях региона, о ходе реализации национальных проектов.

"Около 70% мероприятий индивидуальной программы направлены на решение инфраструктурных вопросов, в том числе для развития туризма, создания промышленных парков. Итогом реализации программы должно стать улучшение качества жизни населения, повышение конкурентных преимуществ республики Адыгея, привлечение инвесторов", - сказал Кумпилов, информируя депутатов о результатах взаимодействия республиканских и федеральных органов власти, об итогах прошедшей встречи с премьер-министром РФ, других деловых встречах и переговорах с руководством федеральных органов власти.

Для выполнения мероприятий индивидуальной программы регион ежегодно будет дополнительно получать 2 млрд рублей, уточнил Кумпилов. Он отметил, что премьер-министр РФ поддержал инициативы властей республики. Они касаются строительства участка дороги в обход Краснодара для снижения транспортной нагрузки в Адыгее на федеральной автомобильной дороге А-146 "Краснодар - Верхнебаканский", нового здания для противотуберкулезного диспансера.

По словам главы Адыгеи, федеральные власти также окажут содействие республике в решении вопросов по развитию энергосистемы. Сейчас из 58 подстанций только девять открыты для технологического присоединения. Для строительства новых объектов, повышения инвестиционной привлекательности Адыгее необходимо увеличение электро- и газовых мощностей. В ходе встречи Дмитрий Медведев дал прямые поручения для решения всех обозначенных инициатив.

Разработанная властями республики программа предусматривает ряд стимулирующих мер по ключевым отраслям, в том числе - снятию ограничений в энерго-, газоснабжении и создание необходимой транспортной инфраструктуры. Предусмотрены мероприятия, направленные на рост экономики, создание условий для работы малого и среднего бизнеса, строительство доступного жилья и улучшение экологии, развитие здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта.

Об институте кураторства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил перед правительственными чиновниками задачу принятия дополнительных мер для выравнивания социально-экономического развития субъектов. За вице-премьерами и министрами закреплены обязанности кураторства ряда российских регионов. Речь идет о десяти регионах, которые заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Каждым из регионов при поддержке кураторов подготовлены индивидуальные программы социально-экономического развития.

Больше всего регионов для кураторства досталось министру экономического развития Максиму Орешкину (республики Алтай, Карелия и Тува), первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов курирует Курганскую область, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Адыгею, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Марий Эл, министр труда Максим Топилин - Алтайский край.

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Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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