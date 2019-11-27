Синоптики предупреждают регионы Центральной России о гололедице в ближайшие дни

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Метеопредупреждения о гололедице в Калужской, Тульской, Тамбовской, Смоленской областях распространили региональные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ГУ МЧС. В Орловской области возможен ледяной дождь, сообщает пресс-служба городской администрации.

"По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, с 28 ноября по 29 ноября со стороны Черного моря придет циклон, который, двигаясь в северо-восточном направлении, принесет с собой теплые атмосферные массы, в результате которых ожидаются положительные температуры, сопровождающиеся выпадением небольшого количества осадков до 5 мм. Возможно образование гололедицы и ледяного дождя на территории Орловской области", - говорится в сообщении. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, на смену минусовым температурам придет устойчивый плюс - и днем, и ночью от плюс 1 до плюс 4 градусов, ветер переменных направлений до 13 м/с.

Главное управление МЧС по Калужской области предупреждает о гололедице и просит не покидать без крайней необходимости свои дома. На смену нулевым показателям днем придет потепление до плюс трех, ночью воздух прогреется до плюс 1 градуса, сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре. Мокрый снег пройдет в Белгородской области - сообщение распространило региональное ГУ МЧС. "В ночное время будет морозно от 1 до минус 6 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла", - сказали в пресс-службе ведомства.

Непогода ожидается в Тульской области. По данным регионального ЦГМС, возможен снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, в ночь на четверг температура воздуха будет на уровне минус 8 градусов, в дневные часы - до плюс 2 градусов. Аналогичная погода прогнозируется в Смоленской области. Небольшой снег и потепление до нуля градусов днем 28 ноября возможны в Тверском и Брянском регионах.

В Тамбовской области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем до 2 градусов тепла. К вечеру подморозит до минус 6 градусов, что спровоцирует появление гололедицы на дорогах. "Ледяного дождя мы не ждем, но на дорогах будет скользко", - сообщили ТАСС в тамбовском гидрометцентре.