Почти 90 дворов отремонтируют в Астрахани до конца года по нацпроекту

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 90 дворов отремонтируют в Астрахани по программе "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2019 года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Всего в этом году в рамках программы в Астрахани городские власти капитально отремонтируют 88 дворов, что в девять раз больше, чем в 2018 году. Во всех дворах будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены бордюры, а также установлены лавочки и урны", - цитирует пресс-служба слова главы администрации Радика Харисова.

Коммунальные службы уже отремонтировали 40 дворовых территорий. В начале следующего года ремонтные работы пока что запланированы в 22 дворах, большая часть из которых расположена на территории правобережной части Астрахани.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.