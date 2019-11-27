В Магасе в рамках нацпроекта построят восемь новых артезианских скважин в 2020 году

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2020 году построить восемь артезианских скважин в административном центре региона Магасе. Строительство будет вестись на средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология", сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь Минстроя региона Индира Барахоева.

"Магас - один из самых молодых городов страны, количество населения в нем ежегодно увеличивается, как и потребности в воде. Исходя из этого было принято решение построить в городе восемь артезианских скважин мощностью 25 кубометров подачи воды в сутки. Запустить в работу скважины планируется в 2020 году после завершения их строительства в рамках федерального проекта "Чистая вода". Стоимость строительства скважин составляет 52 млн рублей", - сказала Барахоева.

По ее словам, в рамках того же проекта в Малгобеке построят объекты улучшения водоснабжения. "В 2020 году мы начнем в Малгобеке строительство новых водопроводов, насосной станции и резервуаров взамен обветшалых. Завершены работы будут уже до конца 2021 года", - сказала пресс-секретарь.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).