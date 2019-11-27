{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зону отдыха планируют создать в Светлограде на месте ликвидированной свалки

Мусорный полигон был ликвидирован в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Петровского городского округа (Ставропольский край) намерены создать к 2025 году зону отдыха на месте мусорного полигона, ликвидированного в городе Светлограде. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Свалка была ликвидирована в 2018 году по федеральной программе "Чистая страна". Площадь мусорного полигона превышала 30 га, что сравнимо с размером 20 футбольных полей. Глубина хранившегося мусора составляла восемь метров.

"Примерно через четыре года, когда будет пройден биологический этап [рекультивации], на месте мусорного полигона будет разбит городской парк, мы уже приняли такое решение. Хотим проложить здесь велосипедные дорожки, сделать хорошую прогулочную зону, чтобы эта территория стала хорошим местом для отдыха", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Александра Захарченко.

В региональном отделении ОНФ отмечают, что территория бывшего полигона уже не представляет опасности, выделение метана прекратилось. Территорию засеяли многолетней травой, в среду на площадке прошел субботник по высадке 150 ясеней, кленов и дубов. В общей сложности на месте будущего парка планируется высадить около 4 тыс. деревьев.

"Сегодня мы видим вместо экологически опасного объекта облагороженную территорию, а скоро здесь будет парк. Это первый, уникальный для нашего региона пример. Как у любого нового проекта было много вопросов: какую технологию применять, какого подрядчика выбрать, что будет на месте свалки. Такой опыт пока только нарабатывается и у нас в крае, и в стране. Самое главное, что в эту работу вовлечены сами жители", - приводятся в сообщении слова вице-спикера Госдумы, члена Центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, участвовавшей в высадке деревьев.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Терек в Северной Осетии выпустили более 2,2 тыс. мальков лосося
До конца года планируется выпустить в бассейн Терека еще 50 тыс. мальков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС