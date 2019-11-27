Зону отдыха планируют создать в Светлограде на месте ликвидированной свалки

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Петровского городского округа (Ставропольский край) намерены создать к 2025 году зону отдыха на месте мусорного полигона, ликвидированного в городе Светлограде. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Свалка была ликвидирована в 2018 году по федеральной программе "Чистая страна". Площадь мусорного полигона превышала 30 га, что сравнимо с размером 20 футбольных полей. Глубина хранившегося мусора составляла восемь метров.

"Примерно через четыре года, когда будет пройден биологический этап [рекультивации], на месте мусорного полигона будет разбит городской парк, мы уже приняли такое решение. Хотим проложить здесь велосипедные дорожки, сделать хорошую прогулочную зону, чтобы эта территория стала хорошим местом для отдыха", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Александра Захарченко.

В региональном отделении ОНФ отмечают, что территория бывшего полигона уже не представляет опасности, выделение метана прекратилось. Территорию засеяли многолетней травой, в среду на площадке прошел субботник по высадке 150 ясеней, кленов и дубов. В общей сложности на месте будущего парка планируется высадить около 4 тыс. деревьев.

"Сегодня мы видим вместо экологически опасного объекта облагороженную территорию, а скоро здесь будет парк. Это первый, уникальный для нашего региона пример. Как у любого нового проекта было много вопросов: какую технологию применять, какого подрядчика выбрать, что будет на месте свалки. Такой опыт пока только нарабатывается и у нас в крае, и в стране. Самое главное, что в эту работу вовлечены сами жители", - приводятся в сообщении слова вице-спикера Госдумы, члена Центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой, участвовавшей в высадке деревьев.