Уроки альпинизма проведут в КЧР в рамках патриотического форума

ЧЕРКЕССК, 27 ноября. /ТАСС/. Первый в Карачаево-Черкесии форум духовно-патриотического воспитания молодежи открылся в среду в курортном поселке Архызе. Для участников будут проведены уроки альпинизма, выживания в горной местности, сообщил ТАСС представитель министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"Сегодня состоялось открытие первого в республике патриотического форума. Молодежь должна быть вовлечена в патриотическую деятельность, это одна из основных задач в деле воспитания. Программа форума будет разделена на два направления: это профилактика экстремизма в молодежной среде и патриотическое воспитание. В рамках форума представители военкомата, центра по противодействию экстремизму, поисковые отряды, эксперты федерального агентства Росмолодежи проведут работу по данным направлениям, а также научат молодых активистов спортивному ориентированию, выживанию в горной местности, проведут уроки альпинизма и рукопашного боя в целях самообороны", - рассказал он.

По его словам, министерство туризма, курортов и молодежной политики республики выступает организатором мероприятия. Форум "Архыз-2019" пройдет с 27 по 30 ноября в курортном поселке Архызе. Участие принимают 60 молодых активистов региона. Согласно программе, выступит более 40 экспертов и тренеров, в том числе сотрудники правоохранительных органов, МЧС и поисковых отрядов республики. Также в рамках форума будет организована военно-патриотическая игра "Зарница".