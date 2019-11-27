В Терек в Северной Осетии выпустили более 2,2 тыс. мальков лосося

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. мальков лосося выпустили в реку Терек в Ардонском районе Северной Осетии для восполнения популяции рыбных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды республики.

"В Ардонском районе в целях восполнения популяции рыбных ресурсов Северной Осетии в бассейн реки Терек было выпущено 2236 штук молоди лосося (кумжи). До конца года планируется выпустить в бассейн Терека еще 50 тыс. мальков лосося", - говорится в сообщении.

С начала года уже было выпущено 150 тыс. мальков. Мероприятие было организовано Западно-Каспийским территориальным управлением Росрыболовства, Северо-Кавказским филиалом "Главрыбвод" и компанией "Владтранстрой".

Площадь республиканского прудового фонда, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет 1867,44 га, из которых 1278,6 га используют для разведения растительноядных видов рыб, 248,2 га - для разведения лососевых и осетровых пород.