Эксперты: для эффективности госинвестиций в СКФО нужны доверие бизнеса и значимые проекты

ТАСС, 27 ноября. Эффективность государственных инвестиций в реализацию проектов на Северном Кавказе необходимо оценивать в более долгосрочной перспективе, с учетом не только экономического, но и социального эффекта от этих проектов, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, повысить эффективность поддержки можно за счет роста доверия бизнеса к госинвестициям, а также облегчив вход в программы поддержки для проектов среднего бизнеса.

Ранее в среду Счетная палата РФ опубликовала отчет о проведенном анализе эффективности государственных инвестиций в реализацию проектов на Северном Кавказе в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Аудиторы ведомства пришли к выводу, что софинансирование инвестиционных проектов на Северном Кавказе через госпрограмму "не оказывает существенного влияния на экономику округа".

По мнению доцента факультета Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Виктора Солнцева, оценивать влияние госинвестиций на экономику регионов Северного Кавказа уместно в более долгосрочной перспективе, при этом нужно больше внимания уделять отбору проектов для поддержки, а также контролю за их реализацией.

"Инвестпроекты приносят пользу для региона не в момент входа туда инвестиций, а в момент их своевременного освоения без превышения сметы, при условии, что эти проекты экономически обоснованы, рентабельны и эффективны. При соблюдении этих условий через два-три года мы могли бы наблюдать эффект позитивного влияния внешних инвестиций на регион", - сказал Солнцев ТАСС.

При этом он отметил, что при отборе проектов для государственного софинансирования необходимо учитывать не только их экономическую обоснованность, но и социальную значимость.

"Поддержка должна строиться на выборе приоритетного, эффективного, социально значимого проекта. Неэффективный проект даст, скорее, отрицательный эффект, потому что потом придется компенсировать потери региона, который тоже вкладывается в этот проект на условиях софинансирования. <…> Необходим контроль не только за выделением ресурсов вовремя и в срок, но и за выполнением целевых показателей, а также достижением возможного социального эффекта. Потому что, если нет этого социального эффекта, мы можем только ухудшить экономику региона, заставив его потом изыскивать возможности для финансирования убыточного проекта", - пояснил эксперт.

Поддержка для среднего бизнеса

Директор Северо-Кавказского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), председатель Общественного совета при Минкавказа РФ Азамат Тлисов считает, что реализацию инвестиционных проектов с участием государственных средств на Северном Кавказе сдерживают в том числе определенное недоверие регионального бизнеса к инструментам государственной поддержки, а также недоступность участия в инвестиционных программах с государственным участием для субъектов среднего бизнеса.

"Бизнес на Северном Кавказе с некоторой степенью недоверия относится к государственным деньгам. Многие из крупных и средних предпринимателей не хотят, чтобы вместе с приходом государственных денег происходило также погружение инвестора (в лице государства - прим. ТАСС) в бизнес-процессы, и в этом смысле не все готовы прийти за господдержкой. <…> Необходимо движение инвестора, в том числе государственного, навстречу бизнесу. В частности, необходимо создать условия для того, чтобы бизнес мог относить часть своих расходов на инфраструктуру, развитие и модернизацию производства к своей доли софинансирования - это было бы значительным облегчением для бизнеса в плане подтверждения его готовности к развитию того или иного инвестпроекта", - сказал Тлисов ТАСС.

Кроме того, по его словам, сейчас инвестиционные программы с государственным софинансированием ориентированы преимущественно на крупный бизнес, которого на Северном Кавказе не так много.

"Надо значительно пересматривать процедуры, которые позволили бы входить в эти инвестиционные программы, в том числе и среднему бизнесу", - пояснил эксперт. По его мнению, сейчас процедуры гарантийных обязательств, которые должен взять на себя бизнес для того, чтобы просто войти в программу господдержки, настолько сложны, что значительная часть предпринимателей "туда в принципе не может пробиться".

О программе господдержки

В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года субъектам СКФО выделяются средства на софинансирование инвестиционных проектов на возвратной основе. Инициаторы проектов могут получить не более 40% от стоимости проекта через корпорации развития регионов при условии, что самим инвестором вложено или привлечено 60% и более средств стоимости производства.

Ежегодно на эти цели каждому из семи регионов СКФО может быть выделено до 500 млн рублей. По данным Счетной палаты РФ, в 2018 году Минкавказом был утвержден перечень из 27 инвестиционных проектов, но в план реализации на 2018-2020 гг. вошли только 18 из них.