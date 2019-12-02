Хлеб и самолеты. Как пекарь в Волгоградской области построил три мини-"птички"

Благодаря Юрию Плюшкину в округе есть не только вкусный хлеб, но и булочки с корицей. Но всю жизнь Юрий мечтал совсем о другом — о небе. И только сейчас, в его 55, эта мечта удивительным образом исполнилась

Когда я разыскивал в небольшом городке Суровикино Юрия Плюшкина и спрашивал о нем местных жителей, одни сразу говорили "а, это тот, у которого своя пекарня", а другие — "это тот наш энтузиаст, который самолеты строит?". Да, это все один и тот же человек. Булочки с корицей До начала 2000-х годов биография Юрия развивалась, что называется, как у всех — родился в семье строителей-монтажников, перемещавшихся по Волгоградской области с объекта на объект. Когда мальчик пошел в школу, родители осели в городе Суровикино. После школы Юрий ни о чем кроме профессии летчика не помышлял. Однако в летное училище не приняли по здоровью, хотя на здоровье не жаловался. "Спустя годы рассказывали такую легенду, будто при прохождении волгоградской летной медкомиссии тогда были повышенные требования с прицелом на будущую школу космонавтов — может, поэтому не прошел", — вспоминает мужчина. Он поступил в институт землеустройства, отслужил в армии, стал геодезистом. Работал по специальности в Суровикино, затем стал мастером смены на мельнице Суровикинского элеватора, где работала мама Юрия, профессионал мукомольного дела. "С 2001 года решили организовать свой семейный бизнес, сначала было ИП, потом приобрели на Украине — тогда же никаких проблем с нашим соседом не было — малогабаритную современную мельницу, все нужное оборудование и организовали ООО, где я сейчас директор", — Юрий говорит неспешно и размеренно, пока я с аппетитом поглощаю булочки с корицей, изготовленные в его пекарне.

"Личного состава" на малом частном предприятии Плюшкина — 50 человек. Работают круглосуточно в четыре полноценные смены. Кроме выращивания зерна, которое закупают только у местных фермеров и только самого высокого — третьего — класса, здесь налажен полный цикл: от производства муки до выпечки хлеба и не только. Всего Юрий выпускает около 100 наименований хлебобулочных изделий: батоны, булочки, кексы, плюшки и даже пирожные и торты — общим объемом одна тонна в сутки. "Лишнего хлеба мы не делаем, думаю, что число наших покупателей примерно около 3 тыс. человек. У нас десять "газелей", развозим по заявке хлеб по селам и хуторам, это и соседние районы, и даже Ростовская область", — уточняет Плюшкин. Особых проблем при открытии и ведении своего дела он не испытывал. В фирменном магазине я приятно удивился ценам — булка пшеничного или ржаного хлеба стоит 24 рубля, а та булочка с корицей, которая больше остальных мне понравилась, — 11 рублей. Встретился я и с мамой нашего героя — 72-летней Ниной Петровной, которая и сейчас работает в пекарне. "Юра с детства приходил ко мне на работу — на элеватор, на мельницу, крутился вокруг… Потом сам нашу мельницу монтировал. Но вот сказать так, что он стал пекарем по призванию сердца, — нет, так сложились жизненные обстоятельства. А вот самолеты — это его любовь с самого детства. Да, дело затратное, но я ничуть не против и только рада, что сын спустя столько лет осуществил свою мечту, сам делает самолеты и летает на них", — откровенничает Нина Петровна. У Юрия пятеро детей, трое еще несовершеннолетние. Старший женат, живет и работает в Москве, а вот дочка замужем за местным фермером и живет в родном Суровикино. "Уже есть внучка от сына, а сейчас вот ждем от дочки внука", — Юрий заметно волнуется. "Птички"-невелички Мечта детства Юрия Плюшкина хоть через 35 лет, но исполнилась. "Идея без денег ничего не стоит, пришлось заработать немного и заняться своим любимым делом", — улыбается собеседник. Лет семь назад он попал на авиационный праздник в Морозовск, куда наряду с другими самолетами из Волгодонска прилетели учебные Як-52. Когда мужчина попросился полетать, экипаж согласился — надели на него парашют и поднялись в воздух. Выполняли даже фигуры высшего пилотажа. "Вот после этого я и решил попробовать сам построить самолет. Для своего удовольствия, можно сказать, самого простого в управлении. Вышел на харьковского авиаконструктора Вячеслава Шкуренко, созвонился с ним в скайпе и заказал ему примерно такой самолет, как у него был, но только не одноместный, а двухместный. Я и в Харьков к нему ездил, но после известных событий на Украине общаемся только по скайпу или телефону", — вспоминает Плюшкин. Свои самолеты он называет "птичками" из-за их формы — обтекаемые, легкие, даже на земле кажется, что это птица ненадолго приземлилась отдохнуть и сейчас снова полетит. А вообще, у самолетов есть официальное название: ВИС, Вячеслав и Светлана — так зовут конструктора Шкуренко и его жену.

На вопрос, сложно ли было машины собирать, Юрий отвечает сдержанно: "Есть проект, чертеж — читаешь его и все делаешь, как там указано. Какие-то запчасти заказывал, что-то изготовил сам, например стапеля. Все остальное — технология. Пластик делаем сами — здесь тоже ничего фантастического. Помощники у меня были, но они менялись, вот последние три года Дима Донсков, рукастый малый". Одинаково разные Все три "птички" Плюшкина только внешне одинаковые, а по назначению ничего общего: один — чисто туристический, сзади у него багажник на 15–20 кг, можно полететь на пикник на природу. У второго вместо багажника подвесной химбак — можно обрабатывать поля. У третьего — съемное место пассажира и химбак внутри кабины. Дальность полета у всех машин — 500–600 км, предельная высота — около 3 тыс. метров, крейсерская скорость — 120 км/ч. "Основная цель — это все-таки учебно-тренировочный самолет с дублирующим управлением. Сзади садится инструктор, впереди — обучаемый, и можно лететь. Чтобы мне самому управлять самолетом, требуется много разрешительных документов. Авиация — это большой риск, я сам летал на одной из своих "птичек" только с инструктором". Каждая из "птичек" обошлась любителю примерно в 2,5 млн рублей. "Первый строился как учебный, получится — не получится, второй — просто интересно, а третий — запчасти остались. Вообще, если найдутся покупатели, я не против, хотелось бы, чтобы еще кого-то мои "птички" радовали", — допускает Плюшкин. Власти проявили интерес Недавно за счет Волгоградского бизнес-инкубатора один из самолетов Плюшкин представил на МАКСе, в ходе которого им заинтересовались представители Малайзии. "Но никаких конкретных предложений не было, обсуждали, можно ли сделать такой самолет на поплавках, чтобы он взлетал и садился на воду. Конечно, можно. Но я бы не хотел, чтобы моя "птичка" улетела за границу, у нас в России она может быть очень востребована", — считает Юрий.