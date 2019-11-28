Трутнев поддержал расширение ТОР в Якутии на проект модернизации арктического пароходства

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поддержал предложение властей Якутии расширить режим территории опережающего развития (ТОР) "Индустриальный парк "Кангалассы" на проект модернизации Жатайской судоверфи, которая должна будет обеспечить судами арктические реки региона.

Проект, который рассчитан на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии. По данным компании, средний возраст ее судов составляет 35 лет.

"ТОР "Кангалассы" сегодня включает в основном небольшие проекты и постепенно расширяется. Сегодня мы послушали новые проекты, которые руководство Якутии предлагает включить в границы ТОР, - это, в том числе, строительство Жатайской судоверфи для речных судов. Мы тоже это предложение будем поддерживать", - сказал Трутнев журналистам в ходе визита в регион.

Он добавил, что власти республики также предлагают дать ТОР новое название - "Якутия", так как проект стал многопрофильным и вышел за пределы поселка Кангалассы. По мнению Трутнева, переименование ТОР должно быть решением региона. "Если они считают, что это целесообразно, конечно, мы согласимся", - отметил он.

Проект создания территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. На территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе полпредства, сейчас в ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" с инвесторами заключено 17 соглашений, общий объем инвестиций по которым превышает 2,8 млрд рублей. Проекты позволят создать там более 370 рабочих мест.