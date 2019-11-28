Государственная поддержка поможет развиваться музею "Вулканариум" на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Субсидирование арендной платы позволит единственному в России музею вулканов реализовать новые культурные проекты. Об этом ТАСС сообщила директор "Вулканариума" Алена Самойленко.

О помощи в субсидировании аренды учредитель "Вулканариума" Сергей Самойленко попросил президента РФ Владимира Путина в ходе V Восточного экономического форуме. Глава государства поручил оказать уникальному музею поддержку.

"В связи с сезонностью и сбоями финансирования у "Вулканариума" накопилась задолженность по арендной плате - около 2,7 млн рублей. За последние несколько месяцев на сумму долга "набежала" пеня - более 5 млн рублей", - разъяснила Самойленко. Она подчеркнула, что вопрос аренды остро стоит и у других социальных предпринимателей Камчатки.

"Если в других регионах маржинальность частных музеев, учреждений дополнительного образования и помощи пожилым людям составляет не более 5%, то у нас она близка к нулю. А ведь у нас, как у любого бизнеса в этом регионе, есть еще и обязательства перед сотрудниками: раз в два года мы должны им предоставить билет на самолет, платить зарплату не менее 29 тыс. рублей в месяц и предоставлять отпуск - 56 дней. Нам нужна финансовая поддержка, причем федерального уровня. Мы надеемся, что скоро этот вопрос решится", - разъяснила Самойленко.

Помощь на подходе

Руководитель музея отметила, что вопросы жизнеобеспечения "Вулканариума" постепенно решаются. Проблемами музея активно занимаются городские и краевые власти. Совет директоров компании, которой принадлежит здание, уже обсуждал этот вопрос, стремясь найти решение проблемы.

"В январе 2020 года начнется конкурс на субсидирование арендной платы. Это нам очень поможет", - отметила Самойленко.

Руководитель музея добавила, что музею помогают и в других сферах: собственнику здания рекомендовано отреставрировать фасад. Подготовительная часть этих работ должна завершиться в середине января. Также музей подключают к системе центрального отопления.

"У нас сейчас автономная система - мы отапливаем здание керосином, так было изначально", - отметила директор "Вулканариума". По ее словам, работы по подключению к центральной системе отопления идут полным ходом.

Культура природных богатств

Учреждение располагается в здании бывшего детского сада. На 600 кв. метров разместили 17 тематических разделов, лекторий, визит-центр и галерею местных художников. Музей функционирует третий год.

"Вулканариум" уже сегодня является точкой притяжения для жителей края и туристов. Посетители могут рассмотреть образцы горных пород, познакомиться с фото- и видеоматериалами, почувствовать уникальную природу Камчатки с помощью действующих моделей лавовых потоков.

Также на площадке музея проходит фестиваль парковой скульптуры "Камчатка. Четыре стихии". Мастера создают скульптуры из дерева, камня и металла, которые теперь украшают пространство рядом с "Вулканариумом".