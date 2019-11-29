Власти Якутии планируют провести переобучение 130 жителей в возрасте 50 лет и старше

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии в 2020 году планируют провести профессиональную переподготовку и повышение квалификации не менее 130 жителей в возрасте 50 лет и старше, сообщила ТАСС в пятницу первый заместитель регионального комитета по занятости населения Елена Калашникова.

"В настоящее время обучение проходят всего 821 гражданин предпенсионного возраста. Это 212% от плановых показателей. Наиболее востребованы профессии в сфере промышленности, финансовой деятельности и делопроизводства, транспорта. В следующем году категория участников мероприятия меняется, планируем охватить обучением не менее 130 человек в возрасте 50 лет и старше", - рассказала Калашникова.

Направления подготовки якутских предпенсионеров различны: договоры заключены с 67 работодателями республики по 55 профессиям и специальностям: сыродел, стропальщик, фрезеровщик, коневод, доводчик алмазосодержащих концентратов, микробиолог, управление персоналом в медицинской организации.

Среди компаний, предоставляющих базу для производственного обучения, - алмазодобывающая компания "Алроса", авиакомпания "Полярные авиалинии", предприятия "Якутскэнерго", "Якутуголь", "Драгоценности Якутии".

По словам Калашниковой, средний срок обучения составляет три месяца. "Стипендия выплачивается ежемесячно незанятым гражданам предпенсионного возраста. Ее размер равен МРОТ - сейчас это 11 280 рублей плюс районные коэффициенты. Размер стипендии варьируется в размере от 15 до 22 тыс. рублей в зависимости от районного коэффициента. Например, в Якутске размер стипендии составляет 15 792 рублей, в Нижнеколымском районе на севере республики - 22 560 рублей", - отметила собеседница агентства.

Жительница Якутска Елена Макарова имеет экономическое образование, но в последние годы не работала по специальности. "Благодаря городскому центру занятости я освоила профессию младшей медсестры и теперь работаю по новой специальности в республиканском медцентре. Рада, что появилась стабильная и интересная работа", - рассказала ТАСС Макарова.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.