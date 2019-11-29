В Уфе возобновили финансирование создания мечети, которая станет самой высокой в России

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Инвесторы возобновили финансирование строительства мечети в Уфе, которая должна стать самой высокой в РФ, приостановленное из-за нецелевого расходование средств благотворительного фонда "Урал" заказчиком, сообщил ТАСС председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин в кулуарах заседания группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" в Уфе.

Возведение мечети, которая должна была стать самой высокой в России, с 2012 года велось на средства фонда "Урал", который направил на эти цели около 1,5 млрд рублей. Однако в августе 2016 года из-за спора о распределении средств на строительство с заказчиком - Духовным управлением мусульман Башкирии - финансирование было заморожено. По данным региональных властей, причиной стали внутренний конфликт в Духовном управлении мусульман и нецелевое расходование средств фонда.

"Фонд "Урал" финансирует строительство мечети примерно с августа, ежемесячно он выделяет 12 млн рублей. Также фонд "Иман Башкортостан", который организован при участии правительства республики, тоже финансирует, на сегодняшний день около 170 млн рублей вложено, до конца декабря они уже должны быть освоены. Работы ведутся, примерно, с августа", - сообщил Биргалин.

Высота минаретов соборной мечети "Ар-Рахим" (третье по счету имя Аллаха) будет достигать 74 метров, что превзойдет размеры самой высокой в РФ действующей мечети "Сердце Чечни" в Грозном. Общая площадь здания вместе с отапливаемыми помещениями - 25 тыс. квадратных метров, вместимость - более 2 тыс. человек. Храм располагается на въезде в центр Уфы, на небольшой возвышенности. Застройщиком является компания "Алтын Курай".

Благотворительный фонд "Урал" основан в 2006 году. Фонд финансирует порядка 80 общественных организаций, оказывает помощь малоимущим детям, поддержку культуры и искусства. Фонд "Иман Башкортостан" является учредителем некоммерческой организации "Уфимский хоспис", который создается на пожертвования по распоряжению главы региона.