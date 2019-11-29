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На Сегежском ЦБК назвали причину появления желтого снега в карельском моногороде

Как сообщили на предприятии, снег мог пожелтеть из-за паров с содержанием железа

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 ноября. /ТАСС/. Снег в карельском городе Сегежа мог пожелтеть из-за выбросов пара с окислами железа, безопасных для людей и окружающей среды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК).

Жители моногорода Сегежа, где градообразующим предприятием является Сегежский ЦБК, сообщили в соцсетях о появлении тумана с резким запахом, желтого снега и гибели птиц. После этого в городе началась масштабная проверка надзорных ведомств, ведется доследственная проверка.

"Пары из пароконденсатной системы бумагоделательной машины ЦБК в указанный период могли содержать окислы железа, что совершенно безопасно для людей и окружающей среды, однако могло оказать влияние на цвет снега в непосредственной близости от предприятия", - говорится в сообщении.

Обычно пары из системы рассеиваются, но из-за погодных условий - сильного тумана и отсутствия ветра в период с 11 по 13 ноября - выбросы оседали вблизи предприятия, отметили на комбинате. "Технологическим отделом и санитарно-промышленной лабораторией Сегежского ЦБК дважды были проведены анализы образцов атмосферного воздуха и снега в зоне влияния целлюлозно-бумажного производства. Все показатели по воде и атмосфере в норме", - добавили в пресс-службе.

Исследования Роспотребнадзора на территории города также никаких превышений в пробах воды и воздуха не показали. Специалисты Минсельхоза Карелии не нашли взаимосвязи между гибелью птиц и работой предприятия. В то же время Росприроднадзор предварительно зафиксировал превышения выбросов сероводорода, бензапирена и метилмеркаптана на содорегенерационных котлах ЦБК, анализ проб продолжается.

Погибших в Сегеже птиц исследовали на наличие инфекционных заболеваний - птичьего гриппа, сальмонеллеза, болезни Ньюкасла, но все анализы показали отрицательные результаты. Положительным у трех из восьми птиц оказался анализ на орнитоз. У птиц обнаружили повышенное содержание поваренной соли в печени и стенках желудках, что смертельно для них. По версии специалистов Минсельхоза Карелии, возможно, что птицы склевали гранулы антигололедного реагента, содержащего хлорид натрия.

О предприятии

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат основан в 1939 году на берегу озера Выг и находится в карельском моногороде Сегеже. Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги. В 2014 году комбинат приобрело ПАО "АФК "Система", предприятие вошло в состав дочерней группы компаний Segezha Group. ЦБК обеспечивает работой порядка 2 тыс. жителей моногорода, в котором живут более 27 тыс. человек.

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