Пирожки и краски. Как семьям с особыми детьми в Севастополе помогают открыть свое дело

Год назад на средства президентского гранта общественная организация "Особые дети" запустила в центре Севастополя профориентационные площадки. Здесь родители вместе с детьми учатся делать сыр и варить мыло, шить лечебные подушки и мастерить игрушки, фотографировать и готовить

"Особые дети" созданы для того, чтобы все семьи, даже те, где есть дети с тяжелыми заболеваниями, могли открыть свое дело. Не просто бизнес, а семейное дело, в котором занятие найдется абсолютно всем членам семьи. Дело для всех В цоколе "сталинки", где стены расписаны узорами или просто раскрашены в яркие цвета, пахнет пирожками и краской — кулинарная мастерская закончилась и идет рукодельный кружок, на котором ребята раскрашивают рисунки на сшитых несколько дней назад льняных сумках. За столом в фартуках для рисования сидят около десяти ребят: и совсем маленькие, только пошедшие в школу, и взрослые парни-старшеклассники. "Может, у ежика будет осень? Тогда закрывай зеленую краску, будем рисовать желтой", — предлагает Лена, ведущая занятия по росписи сумок, одному из ребят. Тут же обращается к сидящей напротив девочке: "А тут нужно розовой краской у котика очень аккуратно нарисовать носик, сейчас помогу… Ну хорошо, давай так — пусть у кота будет пухлый нос, он так даже смешнее!"

Лена — молодая улыбчивая девушка-волонтер, которая помогает "Особым детям". На занятия приходят оба ее сына: и обычный, и "особый". Сумки, которые Лена делает вместе с ребятами, — одни из самых любимых поделок и для тех, кто их делает, и для тех, кому их дарят. "Сначала в швейной мастерской ребята шьют сумочки изо льна, потом я рисую на каждой рисунок, иногда помогает моя мама. А ребята на рукодельной мастерской расписывают их — рисунки есть и романтичные, и смешные. Сюжет рождается под настроение, бывает — по запросам, коты, например, у нас самые любимые животные, а сейчас девушка из организации, которая с нами работает, попросила ей "Ежика в тумане" нарисовать. Когда приношу сумки, ребята сразу разбирают: "мой котик, моя собачка", — рассказала волонтер.

Еще одна мастерская, которая получилась интересной для целых семей, — сырная. Причем сначала для работы на кухне ребята сшили себе костюмы: фартуки и поварские колпаки. А потом со специальным оборудованием, из специально закупаемых продуктов стали учиться делать несколько необычных видов сыра — например, греческий халуми с мятой или похожий на шоколадную пасту сладкий норвежский "Брюност". "Для детей некоторые процессы могут быть сложными, зато для взрослых эта мастерская оказалась очень полезной. Цель была — чтобы семья познакомилась с технологией, начала работать и привлекать ребенка. На занятия мы приглашаем и здоровых братьев-сестер: это создает другую атмосферу, дети получают новые навыки общения. Когда семья делает одно дело, то они могут помочь друг другу. И дети учатся помогать: здоровый ребенок — болеющему", — рассказала председатель совета организации, куратор мастерских Наталья Ткачук.

Описание Куратор мастерских Наталья Ткачук © Карина Сапунова/ТАСС

Сыры, например, начали изготавливать уже несколько семей. Есть уже и постоянный заказчик — один из севастопольских ресторанов. Дети, которые не "как все" Всего при организации "Особые дети" создано шесть мастерских, занятия в которых проходят по расписанию: швейная, рукодельная, мыльная, кулинарная, фотомастерская и сыроделие. Поделки, выполненные на занятиях, участвуют в ярмарках. Регулярно проходят фотовыставки в организациях-партнерах — например, 3 декабря, в День инвалида, работы подопечных фонда выставляли в городском Центре занятости. "Обычно у детей подтягивают слабую сторону, а сильным уделяется не так много внимания. Мы же стараемся, чтобы ребенок довел какой-то навык до совершенства. А потом и слабые стороны потихоньку подтягиваются — главное, заинтересовать человека", — отметила Ткачук. Чаще всего, добавила руководитель организации "Особые дети" Аида Менанова, родители стремятся привести детей к "нормальному" виду: научить ходить, говорить, вести себя "как положено" — и приносят в жертву интеллектуальное развитие. В севастопольской организации считают, что развивать детей нужно так, чтобы им было интересно трудиться и узнавать новое — тогда они смогут самостоятельно жить, повзрослев.

Для этого важно как можно раньше узнать о болезни ребенка. Потом — помочь семьям на первом этапе, объяснив, как именно изменится их жизнь и чем конкретно малыш отличается от всех остальных. И по мере взросления дать ребенку возможность познавать мир и позволить ему быть настолько самостоятельным, насколько позволяет диагноз. Именно это стало одной из главных целей проекта мастерских, который в прошлом году выиграл в конкурсе фонда президентских грантов. "Все оборудование для этих занятий закуплено на средства гранта, все используется", — уточнила Менанова. Лишних не бывает Влад — подросток, и его сверстники уже вовсю гоняют в футбол, проходят в школе системы уравнений и "Тараса Бульбу". А Владу, который из-за тяжелой формы аутизма не может говорить и двигается с трудом, мама Ольга помогает одеваться и обуваться. Зато помощи парня не могут нарадоваться в рукодельной мастерской. "Каждому ребенку стараемся найти занятие. Влад не может прорисовывать картинки, как ребята, но он столько делает подготовительной работы! Мы ему очень за это благодарны. Мы занимаемся декупажем, и часы начинаются с заготовки из ДСП. Первым делом ее надо затонировать, а это очень монотонная работа, другим детям тяжело, нужно колоссальное терпение, а Влад прекрасно нам помогает", — приводит пример Лена. На занятиях мальчик садится за отдельный столик, мама Ольга остается с ним: иногда ему нужно помочь правильно провести кистью, а двигаться парню тяжело. Кроме того, Владу так легче эмоционально.

Описание Ольга и Влад © Карина Сапунова/ТАСС

"Нам нравятся занятия, мы ходим по два раза в неделю. Хорошо, что руками работаем, развиваем моторику, приучаемся к труду. Дома таким не занимаемся, но Влад помогает по дому — может что-то пропылесосить, помыть", — уточнила Ольга. Помощь Влада пригождается и при создании специальных подушек, которые помогают правильно удерживать тело ребенка, когда он лежит, сидит на стуле или в коляске, приходит на занятия в центр "Особых детей". Одни ребята шьют чехлы самых разных форм — от простых "сарделек" до сложных "облаков", а другие набивают их наполнителем. "Очень часто из-за неправильной посадки, положения тела начинаются вторичные осложнения, требуются сложные операции и болезненное лечение. А если ребенку не требуется так много сил, чтобы удерживать себя, если он не страдает от постоянной боли — то у него появляются силы познавать мир", — пояснила руководитель организации Аида Менанова. Второй год мастерских и курсы для мам Срок действия гранта, на который реализуется проект мастерских, закончился 30 ноября. Нового финансирования организации получить пока не удалось, поэтому количество мастерских будет уменьшено: оставят только те, на которых особенно настаивают родители. Окончательный список мастерских пока не сформирован. "Расходники мы покупаем так: около 70% деньги фонда президентских грантов, 30% или сами сбрасываемся, или жертвователи помогают — например, есть магазин, который подарил свою продукцию; один из благотворителей на 10 тыс. купил материалы для занятий. Кроме того, волонтеры — это прекрасные помощники, но социальному работнику, который на постоянной основе работает с детьми, нужно платить", — пояснила Менанова.

Описание Педагог Лена © Карина Сапунова/ТАСС

В организации отмечают, что занятия в течение года пошли на пользу детям, но срок обучения слишком маленький — ведь цель была не пройти определенную программу, а отточить конкретные навыки. И если кто-то уже начал свое дело, вовлекая в него ребенка, или активно участвует в фотовыставках, то другим нужно больше времени. Сейчас идет подготовка к переезду в новое здание. Полуподвал, где "Особые дети" базируются сейчас, уютный, но здесь нет канализации, постоянно отсыревают стены, а главное — нет возможности принимать колясочников, которые не могут спуститься по крутой лестнице на входе. Сейчас в мастерских занимаются около 40 семей. После переезда, как ожидают в организации, их станет гораздо больше. В течение 2020 года "Особым детям" для реализации проекта мастерских и развития нескольких сопутствующих направлений нужно около 7 млн рублей. Сейчас Аида вновь готовится подавать заявку на президентский грант и искать другие варианты финансирования. А пока работа ведется за счет остатков ранее полученных выплат, пожертвований и средств, которые вкладывают родители подопечных. Так же — в основном за счет родителей — велся ремонт в помещении на Павла Корчагина. Однако в минувшие выходные неизвестные разгромили его.