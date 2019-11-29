Орлов: базы апробации новых технологий можно расположить на северных архипелагах

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноября. /ТАСС/. Базы для апробации новых технологий и разработок Арктического НОЦ можно расположить на северных архипелагах и островах России. Такое мнение высказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На самых северных территориях России - Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, острове Вайгач можно расположить сеть баз для апробации новых технологий и разработок", - сказал Орлов, выступая с вопросом о готовности региона к созданию научно-образовательного центра мирового уровня на состоявшемся в столице научно-практическом форуме "Промышленность. Наука. Компетенции. Интеграция". В частности, губернатор отметил, что территории Архангельской области расположены сильные научно-образовательные организации, обеспечивающие подготовку и привлечение квалифицированных кадров для решения масштабных комплексных задач в данном направлении.

Напомнив о том, что Поморье - это самый близкий к столице арктический регион страны, губернатор отметил, что в советский период наука, образование и промышленность здесь были объединены в единую систему, где каждая организация участвовала в общем процессе. "Если в военной сфере такая кооперация науки и производства сохранилась и успешно работает и сегодня, то в гражданском секторе экономики наблюдается значительная разрозненность усилий и разнонаправленность интересов", - сказал Орлов.

Он пояснил, что для преодоления подобного разрыва была избрана стратегия кластерного развития. "Уже создано три кластера: судостроительный, лесопромышленный и арктический рыбопромышленный, в результате удалось улучшить экономические показатели развития региона: фиксируется рост рабочих мест, выработки, привлекаемого объема инвестиций", - отметил Орлов.

По мнению главы региона, логичным продолжением кластерной политики является создание научно-образовательного центра мирового уровня в Архангельске. Подготовительная работа в этом направлении, напомнил Орлов, проводится с июля прошлого года на базе вузов и наукоемких предприятий различных отраслей, включая судостроение, целлюлозно-бумажную промышленность, рыбопромышленный комплекс, добычу ископаемых и транспортно-логистический комплекс.

Готовность присоединиться к созданию научно-образовательного центра в Архангельской области и подписать трехстороннее соглашение с правительством региона и Северным арктическим федеральным университетом выразило руководство Российского университета дружбы народов.