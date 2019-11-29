Во Владимирской области открыли участок дороги из Владимира в Арзамас

ДЕРЕВНЯ БАРАКИ /Владимирская область/, 29 ноября. / ТАСС/. Участок с 9-го по 19-й км автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас протяженностью 11,5 км с обходом деревни Бараки открыли в пятницу во Владимирской области. Проект обошелся в 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Строительство данного объекта позволило вывести транспортный поток за пределы населенного пункта Бараки, где имеются устойчивые очаги аварийности с пострадавшими, пешеходные переходы. Также реализация этого проекта позволила обустроить пересечение с автодорогой Владимир - Гусь-Хрустальный с устройством развязки в двух уровнях, что многократно повысит безопасность дорожного движения. Протяженность трассы составила 11,5 км, стоимость - около 2,5 млрд рублей, примерно поровну за федеральный и областной счет", - сказал журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Алексей Косилов.

Он уточнил ТАСС, что строительство участка дороги велось в течение четырех лет, объект стал самым крупным дорожным проектом, сданным в 2019 году в регионе. Интенсивность движения по новой дороге составит около 14 тыс. автомобилей в сутки, расчетная скорость движения - до 120 км/ч. На участке установлено более 11 км барьерного ограждения, а также ведутся работы по устройству наружного освещения.

Всего с начала года, по данным регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, во Владимирской области отремонтировали 100,7 км дорог региональной сети, до конца года планируется отремонтировать 120 км дорог местного значения, построить 11,3 км дорог к шести сельским населенным пунктам. Кроме того, за счет нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году дорожники отремонтировали более 83 км автодорог, в том числе 58 км дорог регионального значения, объем финансирования по нацпроекту составил 914 млн рублей, из них 576 млн - в рамках городской Владимирской агломерации.