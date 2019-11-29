Стандарт летнего отдыха детей с Крайнего Севера разработают в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноября. /ТАСС/. Cтандарт летнего отдыха детей территорий Крайнего Севера и приравненных к ним будет разработан в Архангельской области. Как рассказала ТАСС руководитель проекта, доцент гуманитарного института Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Пачина, проект будет реализован в том числе на средства фонда президентских грантов.

"Этот проект предназначен, чтобы собрать специалистов по разным аспектам летнего отдыха детей в единый экспертно-аналитический центр, разработать, в том числе и через экспериментальные площадки, предложить стандарт летнего отдыха детей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. В Архангельской области такого стандарта нет. <…> Проект реализуется на средства фонда президентских грантов", - сказала Пачина.

В работе над проектом принимают участие специалисты САФУ, областного министерства труда, занятости и социального развития, региональных минздрава и минобразования. Размер гранта составляет почти 3,6 млн рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта 6,6 млн рублей. По стандарту, который планируется разработать, отдых ребенка может быть организован как на территории региона, так и за его пределами.

В стандарте будет указано, как правильно организовывать питание, оздоровление детей и проводить образовательные мероприятия. "Важно качество подготовки педагогов, качество оказания услуг, оздоровления - то есть целого комплекса вопросов, которые пересекаются в летнем отдыхе детей, - отметила собеседница агентства. - Мы бы хотели разработать документ, на основании которого и родители и сами работники лагерей могли определить, отдых качественный или нет. При этом нет никакой разницы, где будут находиться дети: в южных регионах, в средней полосе или здесь, на севере".

Стандарт будет включать и пожелания родителей, педагогов и детей, планируется проведение социологических опросов. В ряде регионов, например в Москве и Новосибирске, такие стандарты разработаны. По словам Пачиной, особое внимание будет уделено медицинской профилактике. "Мы хотим, чтобы была медицинская, точнее, профилактическая составляющая, - добавила она. Поэтому будет составлен перечень обязательных оздоровительных мероприятий, которые должны быть в лагере. - Этим занимается специалист [областного] министерства здравоохранения, который курирует профилактику: от маленьких физкультминуток до рекомендаций по питанию: что не хватает нашим детям, какие рекомендованы продукты, их состав и т. д. ".

Педагогические отряды

Для разработки по образовательной части проекта в Северодвинске сформирован педагогический отряд из 50 человек на базе гуманитарного института из студентов первых-вторых курсов педагогического профиля. Еще один отряд будущих вожатых из студентов старших курсов сформируют в феврале в Архангельске. Им предстоит изучить большой круг вопросов.

"Возрастная педагогика и психология - они должны понимать особенности поведения разного возраста. <…> Именно в лагере, как проходит адаптация детей, - рассказала ТАСС доцент кафедры педагогики САФУ Светлана Щекина. - Большой блок вопросов по игре, по игротехнике, как правильно организовать игры анимационные, интеллектуальные, как написать сценарий праздника, как модернизировать игры". Студентов научат разрешать конфликты в лагере и работать с детьми, у которых проблемы со здоровьем.

Свои рекомендации должны будут сформулировать и медики. "Задача врачей дать нам установку, как вожатые, например, могут провести зарядку, ориентируясь на особенности здоровья северных детей. Какие физические и эмоциональные особенности у детей по окончании учебного года и какие проблемы вожатый должен помочь решить", - добавила она.

Испытать полученные знания на практике студенты смогут на экспериментальных площадках в конце марта и в июле-августе 2020 года. "Весенняя площадка будет на территории Архангельской области, летняя - на юге страны, сейчас решаем, где", - отметила Пачина. После обучения участники педагогического отряда смогут работать в качестве вожатых уже самостоятельно.

Обмен опытом

В феврале в Архангельской области в рамках проекта пройдет всероссийская научно-практическая конференция, куда приедут специалисты по летнему отдыху детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени и других регионов. Представить новый стандарт планируется к декабрю 2020 года.

По данным Архангельскстата, с 2002 по 2018 годы на территории Архангельской области число детских лагерей сократилось с 785 до 446, а количество детей, которые в них отдыхают, уменьшилось с 90 тысяч до 35 тысяч. При этом отдыхать в летних лагерях в области могут 190 тысяч школьников.