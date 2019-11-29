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Диспетчерская служба начнет работать зимой на трассе "Таврида" в Крыму

Она начнет принимать заявки от водителей с 1 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Диспетчерская служба, которая займется координацией работы снегоуборочной техники на трассе "Таврида", с 1 декабря начнет принимать заявки от водителей в Крыму. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале минтранс региона.

"С 1 декабря начнет работу диспетчерская служба АО "ВАД", которая будет координировать работу на участках. Диспетчерская служба АО "ВАД" будет работать во взаимодействии с диспетчерской Службы автомобильных дорог, ГИБДД и МЧС. В случае получения информации о необходимости усилить контроль за состоянием покрытия на каком-либо участке "Тавриды", диспетчер будет связываться с субподрядной организацией, чтобы та выставила дополнительную технику", - говорится в сообщении.

С этой зимы обработкой трассы "Таврида" противогололедными материалами и уборкой снега займется новая субподрядная организация, которая уже полностью укомплектована техникой. "В этом сезоне зимнее содержание открытых участков "Тавриды" от Керчи до Симферополя передано субподрядной организации, которая задействует для посыпки и уборки трассы 19 единиц техники. Заключен договор с метеорологической службой, которая заблаговременно информирует о предстоящих изменениях погоды", - сообщили в Минтрансе Крыма.

Заготовлено 650 т противогололедных материалов из 1850 т, которые потребуются на весь сезон, отмечается в сообщении.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта - около 150 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.

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