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Урожай зерновых в Волгоградской области составил 4,4 млн т

Это на 700 тыс. т больше прошлогоднего показателя

ВОЛГОГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Урожай зерновых культур этого года в Волгоградской области составил 4,4 млн т, что на 700 тыс. т больше показателя за 2018 год, сообщил в пятницу губернатор региона Андрей Бочаров на встрече с аграриями Волгоградской области.

"Волгоградская область в полном объеме выполнила поставленные президентом и правительством РФ задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Собран хороший урожай зерновых - 4,4 млн т. Показатели по овощам, подсолнечнику, кукурузе планируем получить лучшими за всю историю области", - сказал Бочаров.

По его словам, такие серьезные результаты обеспечены благодаря системной господдержке, которая составила в этом году порядка 5 млрд рублей, а всего с 2014 года - уже более 27 млрд. Также растет инвестиционная активность на селе: с 2014 года завершена реализация 632 проектов на сумму свыше 22 млрд рублей, в стадии реализации - еще 360 проектов на сумму 46 млрд рублей.

В Волгоградской области выращивают пшеницу, рожь, подсолнечник, кукурузу, большинство овощных культур - томаты, огурцы, лук, капусту, а также арбузы и дыни. Этот регион относится к зоне рискованного земледелия. В частности, сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось весной пересевать.

Урожай в 2015 году составил 3 млн т, в 2016 году - 4,5 млн т, а в 2017 году в Волгоградской области собрали рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн т. Летом 2018 года из-за почвенной засухи погибли посевы на площади около 300 тыс. га, тем не менее было собрано почти 3,7 млн т зерна.

В новость внесены изменения (16:33 мск) - добавлены подробности.

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РоссияВолгоградская область
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