Региональный оператор туристических услуг появится на Чукотке в 2020 году

АНАДЫРЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Региональный оператор по оказанию туристических услуг для продвижения продуктов местных туроператоров на межрегиональном и международном уровне заработает на территории Чукотского АО с 2020 года, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Фонда развития туризма Чукотки Сергей Качанов.

"Планируется в следующем году создание регионального оператора туристических услуг на Чукотке. Его задача аккумулировать информацию и весь спектр услуг коммерческих туроператоров, помогать им в продвижении их услуг на межрегиональном и международном уровне. Это делается для того, чтобы ускорить развитие туристической инфраструктуры в Чукотском АО", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Качанов, планируется, что в структуру регионального оператора войдут несколько туристических информационных центров, которые в 2020 году откроются в Анадыре, Певеке, Билибино и Эгвекиноте. Кроме того, регоператор будет выступать заказчиком строительства новых объектов туристической инфраструктуры, которые не имеют коммерческой окупаемости, например базы на озере Майнц.

"Также у нас есть в планах покупка собственного небольшого круизного судна, которое будет курсировать в период навигации вдоль берегов Чукотки по маршрутам длительностью от 3 до 10 дней. Мы рассчитываем, что под эгидой регионального туроператора также будут работать отели, кафе и рестораны - все они заинтересованы в развитии своего бизнеса и привлечении туристов", - добавил Качанов.

Предполагается, что регоператор также станет владельцем и эксплуатантом самоходной канатной дороги Угольные Копи - Анадырь, проект строительства которой находится на стадии проработки. Строительство дороги позволит снизить стоимость перевозки и увеличить поток людей и грузов, создав комфортные условия для региональной логистики, придав импульс социально-экономическому развитию региона.

По данным Фонда развития туризма округа, в настоящий момент Чукотку ежегодно посещает около 25 тысяч туристов, большая часть из них приезжает в командировку. В перспективе количество туристов планируется увеличить как минимум в два раза. Всего на территории округа работают три туроператора.