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В КЧР отремонтировали спортзалы в 10 сельских школах

В 2020 году в республике отремонтируют еще 10 спортзалов

ЧЕРКЕССК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии выполнили капитальный ремонт десяти спортивных залов в сельских школах республики по нацпроекту "Образование", в 2020 году планируется отремонтировать спортзалы еще в десяти сельских школах, рассказали журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" проведена работа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. В частности, выполнен капитальный ремонт в спортивных залах в 10 сельских общеобразовательных организациях: в ауле Апсуа, селе Садовом, станице Исправной, ауле Ильич, селе Первомайском, поселке Майском, селе Уруп, ауле Сары-Тюз, ауле Кош-Хабль, станице Преградной", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в спортивных залах установили новые окна, двери, заменили напольное покрытие, систему освещения и отопления. В залах обновили раздевалки, кабинеты для спортивного инвентаря и душевые кабины. В 2020 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 10 спортивных залов в сельских школах.

"Целями реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" является создание современных условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время и предоставление возможности заниматься физической культурой и спортом взрослому населению", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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