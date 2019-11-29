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Мутко поручил Минкавказу помочь с модернизацией единственной школы в селении в КБР

Учебное заведение находится в селении Герменчик

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Министерству РФ по делам Северного Кавказа проработать вопрос модернизации единственной школы в селении Герменчик Кабардино-Балкарии в рамках государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

"Посмотрите нашу программу [госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года]. Мы начали поставку модулей в школы, для уроков труда. Считаю, что они тоже должны быть у вас", - сказал Мутко, обращаясь к министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву.

Вице-премьер отметил, что рядом можно установить физкультурно-оздоровительный комплекс. "И посмотреть какой-то небольшой ФОК рядом. Будет и для школы, и для поселка", - добавил вице-премьер РФ.

В пятницу до заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Мутко посетил несколько объектов в Кабардино-Балкарии. В их числе нуждающийся в реконструкции стадион "Спартак" и сквер в микрорайоне Александровка в Нальчике, два крупных плодохранилища компании "ЮгАгроГрупп" в селе Герменчик Урванского муниципального района.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияСКФОКабардино-Балкария
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