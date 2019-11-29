Новому микрорайону Мэй в Нальчике выделят около 200 млн рублей по программе "Стимул"

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Создание инженерной инфраструктуры и водоснабжения в новом микрорайоне города Нальчика Мэй профинансируют по программе "Стимул". На эти цели из федерального бюджета будет выделено 200 млн рублей, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.

"В следующем году по программе "Стимул" предполагается выделить ресурсы на этот микрорайон, чтобы обеспечить его водоснабжением. Будет выделено около 200 млн рублей из федерального бюджета", - сказал он.

Мутко отметил, что успел обсудить с региональными и городскими властями вопрос благоустройства населенных пунктов региона. "Мы обсуждали, что индекс качества городской среды пока только в одном городе можно назвать комфортным или близким к этому. В остальных городах еще много работы, да и в самом Нальчике еще предстоит большая работа", - пояснил вице-премьер.

"Стимул" - программа мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"). Предполагаемое финансирование программы - 183,7 млрд рублей на пять лет, она затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.