{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новому микрорайону Мэй в Нальчике выделят около 200 млн рублей по программе "Стимул"

Программа входит в нацпроект "Жилье и городская среда"

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Создание инженерной инфраструктуры и водоснабжения в новом микрорайоне города Нальчика Мэй профинансируют по программе "Стимул". На эти цели из федерального бюджета будет выделено 200 млн рублей, сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.

"В следующем году по программе "Стимул" предполагается выделить ресурсы на этот микрорайон, чтобы обеспечить его водоснабжением. Будет выделено около 200 млн рублей из федерального бюджета", - сказал он.

Мутко отметил, что успел обсудить с региональными и городскими властями вопрос благоустройства населенных пунктов региона. "Мы обсуждали, что индекс качества городской среды пока только в одном городе можно назвать комфортным или близким к этому. В остальных городах еще много работы, да и в самом Нальчике еще предстоит большая работа", - пояснил вице-премьер.

"Стимул" - программа мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"). Предполагаемое финансирование программы - 183,7 млрд рублей на пять лет, она затрагивает социальную, дорожную и коммунальную инфраструктуру. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Центральный архив медицинских снимков создадут на Чукотке
Снимки пациентов будут повторно просматривать врачи в Анадыре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС