Центральный архив медицинских снимков создадут на Чукотке

АНАДЫРЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Центральный архив медицинских снимков создадут в декабре на Чукотке в рамках создания единого цифрового контура по нацпроекту "Здравоохранение". Это позволит обеспечить оперативный обмен диагностических исследований и проводить оперативные консультации сложных случаев. Об этом в пятницу сообщил ТАСС вице-губернатор Чукотского АО Евгений Подлесный.

"Уже в декабре у нас запустится центральный архив медицинских изображений, которые будут автоматически передаваться в Анадырь с тех больниц округа, где у нас имеются цифровые рентгены. В настоящий момент такие аппараты есть в самом Анадыре и Певеке, в следующем году он появится в Билибино. К 2022 году мы закупим их для больниц в Лаврентия, Угольных Копях, Эгвекиноте и Проведении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поступающие из больниц округа рентгеновские снимки пациентов будут еще раз просматриваться столичными врачами в Анадыре.

"Второе прочтение изображений уже другими специалистами - это очень актуально и важно. Это гарантированно позволит не пропустить болезнь, а также проводить оперативные консультации сложных случаев", - сказал Подлесный.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.