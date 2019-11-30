Инвалиды в Приморье поучаствовали в проекте "Шаг из темноты" по гранту президента

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Инвалиды по зрению в Приморье стали участниками инклюзивного проекта "Шаг из темноты", реализованного на средства президентского гранта. Отчетный концерт "Шага из темноты" состоялся в субботу на сцене Приморской филармонии, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Люди с ограниченными возможностями зрения около года учились танцевать аргентинское танго наравне с профессиональными артистами. Год назад организаторы проекта подали заявку и получили президентский грант в размере 2,4 млн рублей. Обучение помогло 23 инвалидам улучшить физическую форму и расширить круг своего общения.

"Участники проекта "Шаг из темноты " развиваются физически. Они учатся ходить. В танго принято выставлять ногу, как бы ощупывая паркет. Это улучшает ориентацию в пространстве, но самое главное - улучшает качество жизни. Им есть чем заняться, им интересно. Они танцуют, они живут, а не сидят в четырех стенах ", - подчеркнула организатор проекта "Шаг из темноты " Жанна Савенко.

Жить, слушая музыку

Наталье Шумейко 63 года. Инвалидом по зрению она стала после пятидесяти. В 2005 году женщина переехала из Южно-Сахалинска во Владивосток к дочери, потому что больше не могла жить самостоятельно.

"В незнакомом городе, без друзей и знакомых было тяжело ", - признается Наталья Шумейко. - Благодаря обществу инвалидов она научилась готовить, стирать и обслуживать себя "с закрытыми глазами ". Потом она стала учиться жить, не огорчаясь. В общественной организации социальной помощи "Воскресенье" ее научили пользоваться тростью. Потом появились занятия адаптивной физкультурой. Два года назад в жизни Натальи Шумейко появилось аргентинское танго.

"Сначала я не могла оторвать ногу от пола. Здоровый человек, если закроет глаза и поднимет ногу - может завалиться. А мне за 60. Я и плакала, и хотела бросить занятия. Жанна поддержала. Потом сложился коллектив, мы стали общаться, появилась уверенность в себе ", - рассказала участница проекта "Шаг из темноты ".

По словам Натальи Шумейко, сложнее всего было научиться слушать музыку. Первое время все движения она сопровождала счетом, пытаясь осознать, какое движение нужно сделать в следующую секунду. Позже, когда удалось расслабиться, двигаться стало легче, и занятия стали приносить радость.

"Раньше мне всегда уступали место в автобусе, сейчас - нет. Люди перестали во мне видеть инвалида. Поменялась внешность, осанка, я снова стала надевать обувь на каблучках ", - рассказала женщина.

Как в голливудском фильме

За год количество инвалидов по зрению, которые хотят заниматься танцами, выросло в несколько раз.

"Идея возникла пять лет назад, после просмотра фильма, в котором Аль Пачино, в роли слепого офицера, танцевал танго. Сначала мы занимались с одной девушкой, она уже стала довольно прилично танцевать. Дальше больше - присоединились еще восемь человек, прозанимались год. Потом мы приняли участие в конкурсе президентских грантов: написали проект и выиграли. Сейчас на выпуске у нас 23 человека. Мужчин пятеро, остальные - девушки. Они выходят на сцену с профессиональными танцорами, даже с аргентинцем, которого мы пригласили как гостя концерта. Будут танцевать и самостоятельно ", - разъяснила Жанна Савенко.

Организатор отметила, что снова будет подавать заявки на получение грантов. Занятия с инвалидами будут продолжаться.

"Будем снова подавать заявку на грант. А в перерыве, пока готовим документы, будем продолжать заниматься. До этого мы пять лет без гранта работали, правда, тогда участников было меньше", - отметила Жанна Савенко.

Собеседник ТАСС отметила, что в прошлом году проект впервые получил государственную помощь. Но сейчас некоммерческим организациям помогают, в том числе администрация Приморского края.