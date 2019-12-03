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В Хабаровске разрешили ввести в эксплуатацию многоэтажку для сирот возле аэродрома

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона, аэродром не эксплуатируется уже более полугода

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Многоквартирный дом для бывших воспитанников детских домов, построенный возле аэродрома в Хабаровске, разрешили ввести в эксплуатацию, сообщается на сайте губернатора и правительства Хабаровского края.

Строительство дома для сирот началось в середине 2018 года. Местом под застройку была выбрана площадка в районе улицы Аэродромной, недалеко от аэродрома ДОСААФ. Однако к моменту, когда дом был уже в высокой степени готовности, изменилось законодательство: застройщиков жилых домов, возводимых рядом с объектами воздушной инфраструктуры и аэродромами, обязали к прохождению госэкспертизы на предмет безопасности расположения объекта. Это отодвинуло срок сдачи дома в эксплуатацию, сдать его должны были в феврале этого года.

"Дом на ул. Аэродромной в Хабаровске разрешили ввести в эксплуатацию. <...> На данный момент получены положительные заключения от госэкспертизы, госстройнадзора, а также разрешение на ввод дома в эксплуатацию", - говорится в сообщении по итогам посещения объекта главой региона Сергеем Фургалом.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона, аэродром не эксплуатируется уже более полугода, и, чтобы провести все необходимые замеры, пришлось специально для этого поднимать в воздух самолеты. "Было подтверждено безопасное расположение дома. Вся эта информация отражена в проектной документации", - приводятся в сообщении слова заместителя министра строительства края по экономическим вопросам Натальи Лысковой.

Дом рассчитан на 279 квартир, более 60 из них предусмотрены для сирот. В пресс-службе агентству уточнили, что квартиры в нем получат в том числе сироты, которые устроили голодовку у правительства края в июне этого года. В акции участвовали 11 человек, голодовка завершилась на вторые сутки, части сирот бесплатно предоставили комнаты в общежитии.

Глава региона предложил построить на месте аэродрома, рядом с которым сдан дом для сирот, новый микрорайон. "Будет правильным перенести аэродром на другое место, а на этой площадке построить новый микрорайон со школами, поликлиниками и всей необходимой инфраструктурой. У нас еще очень много категорий людей, которые не обеспечены жильем, в том числе молодые семьи", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Квартиры для сирот

В пресс-службе агентству сообщили, что всего в этом году для сирот будет построено и приобретено около 580 квартир. Столько же квартир планируется раздать выпускникам детдомов в будущем году. В июне во время Петербургского международного экономического форума Фургал сообщал ТАСС, что власти региона намерены почти полностью решить проблему с жильем для детей-сирот в ближайшие четыре года, построив в городах целые кварталы, где будут жить и другие льготники. По данным прокуратуры региона, жилье ждут около 3,3 тыс. сирот.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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