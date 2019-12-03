ДВФУ рассчитывает расширить образовательную программу для Роскосмоса

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) намерен в 2020 году расширить образовательную программу в рамках сотрудничества с Роскосмосом, сообщил ТАСС директор Центра проектной деятельности ДВФУ Станислав Карпенко.

В ноябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали соглашение о сотрудничестве, по которому Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и ДВФУ будут готовить кадры для ракетно-космической промышленности.

"Сейчас мы ведем переговоры с Роскосмосом о том, чтобы развивать инфраструктуру в нашем университете. Соглашение, которое подписали Роскосмос и администрация Приморского края - дополнительный толчок к тому, чтобы Роскосмос активнее шел на сотрудничество и вместе с университетом готовил программу, которую мы могли бы успешно реализовывать. Мы рассчитываем на развитие Центра приема и обработки спутниковой информации, а также разработку в интересах Роскосмоса технологий производства малых спутников различного назначения", - сказал Карпенко.

Первый выпуск специалистов в сфере создания космической инфраструктуры в вузе состоится в 2020 году. В Школе цифровой экономики ДВФУ второй год готовят магистров по программе "Технологии дистанционного зондирования Земли". Выпускники смогут принимать и обрабатывать космоснимки, а также создавать малые космические аппараты массой до 100 кг. В 2020 году ДВФУ рассчитывает на совместную работу с Роскосмосом на площадке Инжинирингового центра, который создают на острове Русском по поручению президента РФ. Университет рассчитывает также на расширение образовательной программы.

По словам Станислава Карпенко, прием и обработка спутниковых данных имеет для Дальнего Востока прикладное значение. Спутниковые технологии дают возможность получать снимки с больших территорий. Это важно при строительстве крупных объектов инфраструктуры: газопроводов, железнодорожных путей и автомобильных дорог. Спутниковые системы помогают вести мониторинг строительных работ, поддерживать связь на отдаленных территориях, а также заниматься прецизионным земледелием.