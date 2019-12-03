В МЭР сообщили, что прирост населения Северного Кавказа к 2035 году составит минимум 6%

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Прирост населения Северного Кавказа составит к 2035 году как минимум 6%, сообщил во вторник врио директора департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития РФ Алексей Елин.

"К 2035 году по самым скромным прогнозам население региона при существенном миграционном оттоке, это нормальная ситуация, увеличится как минимум на 6%", - сказал Елин во время круглого стола "СКФО 2035: бизнес-решения для достижения целей устойчивого развития" в рамках форума "Инвестируй в Кавказ".

Это большой демографический потенциал, отметил Елин, добавив, что основной упор должен быть сделан на образовании.

По данным Росстата на 1 января 2019 года, в Северо-Кавказском федеральном округе проживают 9,86 млн человек.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3 и 4 декабря, в мероприятиях форума участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".