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В Архангельской области воссоздали деревянный мост прошлого века

По данным властей региона, воссоздание сооружения, длина которого составляет 76 м, продолжалось четыре месяца

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Уникальный деревянный мост, признанный объектом культурного наследия России, воссоздали в деревне Тихманьга Архангельской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Деревянный мост в деревне Тихманьга, построенный в середине прошлого столетия и признанный объектом культурного наследия России, реконструирован, и теперь по нему вновь могут передвигаться пешеходы и проезжать автомобили", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что Патровский мост, являющийся также памятником зодчества и дорожного строительства ХХ века, пришел в негодность: его конструкции просели и деформировались, а сильное течение реки стало уносить отдельные фрагменты конструкции. "Объект признали аварийным и запретили его использование, что значительно осложнило жизнь местных жителей, так как все социальные объекты находятся как раз по другую сторону реки", - сказали в пресс-службе.

По данным властей региона, воссоздание сооружения, длина которого 76 метров продолжалось четыре месяца. "За это время специалисты повторили ряжевую конструкцию, береговые устои, четыре опоры из срубов, а также заложенные в основание валуны",- пояснил собеседник агентства. По его словам, работы были профинансированы из резервного фонда регионального правительства по распоряжению губернатора Игоря Орлова, а также за счет частного инвестора.

Всего, по данным пресс-службы, в регионе имеется свыше 30 мостов, являющихся памятниками культуры и истории, а также являющихся образцами традиционного деревянного мостостроения. "Противоаварийные работы на мосту в Тихманьге - случай беспрецедентный для Архангельской области, нам известно много фактов ремонта, строительства мостов, но ни одного, касающегося воссоздания памятника инженерной архитектуры",- сказала журналистам руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия региона Анна Ивченко.

Теги
РоссияАрхангельская область
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