Глава ФАДН: все исчезающие языки коренных народов необходимо сохранить

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Все языки коренных народов России, которые находятся под угрозой исчезновения, необходимо сохранить. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Естественно, что если носителей языка всего несколько человек, а у нас есть такие этнические группы, где буквально счетное количество - три, пять, 10 носителей языка. Этот язык является, конечно же, под угрозой исчезновения, и государство должно сделать все, чтобы не потерять этот пласт культурного наследия всей нашей страны. Надеемся, что больше не потеряем ни один язык", - сказал Баринов.

По его словам, эта тема в настоящее время под пристальным вниманием. "Этот год - Год языков коренных народов. Эта тема всколыхнула интерес к языковой политике, к языкам малых народов. Создан фонд поддержки, сейчас большое внимание уделяется в регионах, Минпросвещение РФ уделяет этому внимание", - отметил руководитель ФАДН.

Он сообщил, что проблема исчезающих языков характерна и для Северного Кавказа.

"На Кавказе есть малые народы, есть языки, которые в силу малочисленности своих носителей тоже под угрозой исчезновения. Конечно же и ими будем заниматься", - добавил Баринов.