Количество туристов в Сахалинскую область в 2019 году увеличилось на 10%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области отмечают увеличение туристического потока в регионе. В этом году количество туристов на островах с учетом тех, кто уже приобрел путевки и прибудет в декабре, составит более 300 тыс. человек, сообщил в среду заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев во время пленарного заседания форума "Дальневосточная неделя туризма" в Южно-Сахалинске.

В прошлом году Сахалинскую область посетило около 285 тыс. туристов. На развитие туризма из регионального бюджета было выделено 132 млн рублей. В этом году на те же цели направлено более 500 млн рублей против. Планируется, что реализация туристических услуг принесет Сахалинской области в этом году более 2,3 млрд рублей.

"В этом году по итогам 2019 года количество туристов, которые посетили и посетят регион, составит свыше 300 тыс. человек. Это практически на 10% больше предыдущего периода - 2018 года <...> Динамика не может не радовать. Рассчитываем, что благодаря дальнейшим действиям динамика будет и дальше улучшаться", - сообщил Зайцев.

По информации зампредседателя правительства, увеличить турпоток удалось за счет повышения транспортной доступности региона: возвращение "Аэрофлота", сохранение "плоских тарифов" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона), введение единого тарифа на внутренние авиарейсы для жителей вне зависимости от регистрации, введение дополнительных межрегиональных, а также внутрирегиональных авиарейсов, в том числе и на Курилы. Продолжается развитие горнолыжного комплекса "Горный воздух" на Сахалине. Кроме того, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашения о реализации крупных проектов в сфере туризма. В связи с этим, по мнению островных властей, туристический поток будет с каждым годом расти.

Дальневосточная неделя туризма проходит в Южно-Сахалинске со 2 по 8 декабря. Мероприятие собрало на одной площадке около 400 человек: региональных, федеральных и иностранных экспертов, а также представителей туристической отрасли регионов Дальнего Востока. Деловая программа состоит из серии круглых столов и мастер-классов. В повестке дискуссий - национальные пристрастия туристов и отдельные направления туризма с наибольшим потенциалом в регионе: экологический, горнолыжный и круизный. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал развитие туризма одним из главных направлений работы.