Краснодарский край лидирует по снижению смертности от злокачественных новообразований

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Премию "За качество и безопасность медицинской деятельности" вручили Министерству здравоохранения Краснодарского края на научно-практической конференции "МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО - 2019". Кубанские врачи оказались лучшими в номинации "Снижение смертности от злокачественных новообразований", сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"Министерству здравоохранения Краснодарского края вручена премия "За качество и безопасность медицинской деятельности". Среди всех субъектов России наш регион стал лидером в номинации "Снижение смертности от злокачественных новообразований", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в регионе онкологи диагностируют и выявляют рак на ранней стадии почти в 60 % всех случаев заболеваний. За 9 месяцев текущего года применение передовых технологий позволило сохранить на 226 человеческих жизней больше, чем в прошлом году.