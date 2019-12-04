Четвертая партия бизонов из Канады прибудет в Якутию весной 2020 года

ОТТАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Четвертая партия канадских лесных бизонов будет доставлена из Канады в Якутию весной 2020 года. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. Он возглавляет делегацию этого региона РФ, которая находится в Канаде с рабочим визитом.

"Республика Саха (Якутия) уже около 20 лет ведет большую работу по реинтродукции лесных бизонов на своей территории, и в республике создана уникальная инфраструктура для приема, адаптации и выпуска на волю этих древних животных", - сказал Бычков. По его словам, на этой неделе в Оттаве при поддержке МИД РФ, Торгового представительства России в Канаде и российского посольства в этой североамериканской стране между Республикой Саха (Якутия) и Агентством парков Канады было подписано соответствующее соглашение об осуществлении уже четвертого трансфера лесных бизонов в количестве до 30 голов. "Несомненно, это событие стало ярким примером развития российско-канадского сотрудничества в сфере экологии и развития биоразнообразия", - считает зампред правительства Якутии.

Данный проект осуществляется с 2006 года с целью воссоздания жизнеспособной популяции американских лесных бизонов в Республике Саха (Якутия), развития охраняемой резервной популяции американского лесного бизона и расширения базы природных биологических ресурсов для местного населения республики.

Якутия тесно сотрудничает с Международным комитетом по восстановлению лесного бизона. В соответствии с соглашениями между правительством Республики Саха (Якутия), Агентством парков Канады и Министерством окружающей среды Канады в 2006, 2011 и 2013 годах были завезены тремя партиями 90 лесных бизонов.

Для прохождения лесными бизонами адаптации к новым условиям среды построены два специализированных питомника - "Усть-Буотама" в Хангаласском улусе и "Тымпынай" в Горном улусе. Успешное прохождение адаптации лесных бизонов к условиям Центральной Якутии свидетельствует в пользу планомерного выпуска бизонов в естественную среду партиями по 20-25 животных ежегодно. Первые бизоны были выпущены в естественную среду в октябре 2017 года. В настоящее время на территории Якутии насчитывается 212 голов бизонов.