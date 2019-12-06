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Год театра в России

Алиса Фрейндлих. Монологи разных лет

Алиса Фрейндлих, 1979 год
© Валерий Христофоров/ТАСС
Шесть историй из жизни Алисы Фрейндлих, которыми актриса в течение разных лет делилась с корреспондентом ТАСС Олегом Сердобольским

8 декабря Алиса Фрейндлих отметит юбилей, а вскоре снова будет радовать зрителя. Сейчас в репертуаре актрисы на сценах БДТ — пять спектаклей, в том числе поставленных специально для нее. Это "Алиса", в котором она сыграла уже более ста раз, и новая работа — "Волнение" по пьесе, которую сочинил и поставил для Алисы Бруновны драматург и режиссер Иван Вырыпаев. Оба спектакля зритель увидит в декабрьские дни.

Билеты "на Алису Фрейндлих" раскупаются за пару часов. Однако шанс есть и у тех, кому билетика не досталось, в БДТ для этого даже придумали услугу "Лифт ожидания": зритель оставляет номер телефона и ждет счастливого звонка из кассы.

В ближайшие дни Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова проведет в честь юбилея Фрейндлих выставку, на которой можно будет вспомнить ее героинь, учителей и друзей и увидеть страницы из ее школьных сочинений, когда она только мечтала об актерской профессии.

Несколько историй из жизни Алисы Бруновны записал в ходе бесед с ней корреспондент ТАСС Олег Сердобольский.

Блокада

Когда началась блокада, мама сказала: "Я не поеду никуда. Умирать так умирать". И мы остались. Моя бабушка Шарлотта была человеком с добрым сердцем и несгибаемой волей. Она внесла в режим нашего питания железную дисциплину и выдавала нам строго по расписанию крошечные кусочки хлеба. Благодаря этому мы и остались живы.

Из окон нашего дома на углу Мойки и Демидова переулка открывался вид на Исаакиевскую площадь. В войну ее не слишком бомбили, поскольку Гитлер хранил гостиницу "Астория" как свою возможную резиденцию. Там было много госпиталей, где мы давали концерты. И я пела для раненых бойцов "Эх, дороги…", "Севастопольский камень", "Темную ночь".

Ближайший от нашей школы огород располагался в Александровском саду, где мы сдавали нормы ГТО. За каждой грядкой присматривали дедушки и бабушки, охранявшие свои посадки. Но все равно на переменках мы умудрялись как-то усыплять их бдительность. Вот мы вроде играем, я нечаянно падаю, а с земли поднимаюсь уже с морковкой или с редиской. Все-таки то, что в блокаду я осталась жива, можно объяснить только усилиями какого-то ангела-хранителя.

Алиса Бруновна Фрейндлих Юрий Белинский/ТАСС
Описание
Алиса Бруновна Фрейндлих
© Юрий Белинский/ТАСС

Отсебятина от Дульсинеи

Трижды довелось мне играть героинь Александра Володина. Но самое замечательное воспоминание о нем связано у меня с "Дульсинеей Тобосской" в Театре имени Ленсовета.

В том спектакле я была Дульсинеей и так вжилась в этот образ, что даже какие-то словечки от себя добавляла в володинский текст. Каждому артисту Саша дарил и строчки, и стихи. Мне он посвятил стихотворение "Ты, музыка, так беспредметна…".

А самым большим сюрпризом для меня был его телефонный звонок по самому неожиданному поводу — как раз насчет той отсебятины в "Дульсинее", которую я себе позволяла. Он спросил: "Могу ли я вставить в пьесу твои словечки?" — "Саша, я буду счастлива!" — сказала я, уже счастливая от самой его просьбы. И это был его подарок мне.

С Александром Володиным, 1984 год Юрий Белинский/ТАСС
Описание
С Александром Володиным, 1984 год
© Юрий Белинский/ТАСС

Кот Васька

Десять лет играли мы спектакль "Этот пылкий влюбленный" на пару с Владиславом Стржельчиком. Он был чуткий, легкий партнер, ловивший малейшую интонацию, и мне с ним всегда было интересно в дуэте.

Правда, случилась однажды анекдотичная история. Во время спектакля на сцену БДТ вышел кот, и зал оживился. Вдруг Владик говорит: "Это мамин кот Васька". Мы действительно по пьесе встречались на квартире его мамы, но не в России, а в Америке. И над этим нечаянным "котом Васькой" он и сам потом потешался.

С Владиславом Стржельчиком в сцене из спектакля "Этот пылкий влюбленный", 1991 год Юрий Белинский/ТАСС
Описание
С Владиславом Стржельчиком в сцене из спектакля "Этот пылкий влюбленный", 1991 год
© Юрий Белинский/ТАСС

Бусы из пуговиц

Я очень люблю руками что-то делать. В те времена, когда вообще ничего невозможно было купить, я себе для сцены из всяких почти ненужных побрякушек придумывала серьги, ожерелья.

В каком-то журнале мне встретилась заметка, что в Англии вошли в моду бусы из пуговиц. Я понаделала их тьму-тьмущую и все раздарила. В Вильнюсе на гастролях я обнаружила море красивейших пуговиц и стала скупать их просто мешками.

Следом за нами приехал туда "Современник". А я мою подружку Галю Волчек тоже заразила этой страстью. Естественно, Галя пришла в магазин за пуговицами. Но ей сказали, что в Вильнюсе пуговиц нет, потому что их скупила Алиса Фрейндлих.

С главным режиссером театра "Современник" Галиной Волчек во время XIX церемонии вручения кинематографической премии "Ника", 2006 год Александр Куров/ТАСС
Описание
С главным режиссером театра "Современник" Галиной Волчек во время XIX церемонии вручения кинематографической премии "Ника", 2006 год
© Александр Куров/ТАСС

Почетный гражданин Санкт-Петербурга

Честно говоря, я думала, что это звание дается за прожитые годы, или за какие-то заслуги в профессии, или за принадлежность городу в нескольких поколениях. Но оказалось, что это очень серьезная нагрузка.

Я получаю массу писем, в которых люди просят меня о помощи. Это даже не просьбы, а вопли души, такие бывают сложные проблемы. Почему-то людям кажется, что я обладаю какими-то полномочиями. У меня же есть лишь право робко высказать пожелание, а будет ли оно услышано, я не знаю. Да и времени нет обивать пороги начальственных кабинетов. Чтобы чего-то добиться, нужно много инстанций обойти. И мне бывает так неловко перед моими просителями. Если я что-то и делаю, это ничтожно по сравнению с количеством обращений и просьб.

Во время церемонии празднования 100-летия БДТ имени Г.Товстоногова, 2019 год Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Во время церемонии празднования 100-летия БДТ имени Г.Товстоногова, 2019 год
© Александр Демьянчук/ТАСС

Любимая игрушка

Новый год мы всегда встречаем всей семьей. Готовим друг другу сюрпризы. И многие годы висела на елке любимая игрушка моего детства — красный шарик.

Когда мне было годика три, папа повел меня на елку в ТЮЗ. Дети читали стихи и получали от Деда Мороза одинаковые подарки. Я что-то тоже декламировала, но вместо кулечка попросила с елки один очень яркий шарик, который смотрел на меня.

И так я настаивала, что пришлось принести лестницу и снять для меня этот шарик. С тех пор он красовался на каждой нашей елке. Однажды елочка была у нас очень маленькой, и наш кот Мика ее опрокинул. И любимый мой шарик разбился. А я-то думала, что он всю жизнь будет со мной.

Теги
Санкт-ПетербургФрейндлих, Алиса БруновнаГод театра в России
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