Реализацию нацпроектов в СКФО обсудят в ходе медиавстречи на Северном Кавказе

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Медиавстреча на Северном Кавказе открылась в четверг в Махачкале, в ней примут участие главы регионов СКФО, представители региональных и федеральных СМИ.

Организаторами медиавстречи выступили правительство Дагестана и ТАСС при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Как отметил на открытии мероприятия заместитель полпреда президента в СКФО Сергей Стариков, формат медиавстречи предполагает большое количество интерактивных мероприятий. "Добавили больше мастер-классов, больше практических занятий ввели в программу, мероприятие стало более компактным <…> [В программе] две сессии, в том числе традиционная сессия с руководством округа и главами республик, совет при полномочном представителе президента в СКФО", - сказал Стариков, добавив, что основным лейтмотивом встречи станет реализация национальных проектов в регионах Северного Кавказа.

По словам первого вице-премьера правительства Дагестана Анатолия Карибова, который также принял участие в открытии медиавстречи, в последние годы, в том числе при участии СМИ, удалось "переформатировать" образ Северного Кавказа в восприятии общественности.

"Он (Северный Кавказ) меняет свой имидж, позиционируется прежде всего как территория созидания <…> И Дагестан использует все возможности в этом плане <…> Прилагаются огромные усилия к тому, чтобы продвигать актуальную информацию об СКФО", - сказал Карибов.

Адекватный ответ информационным угрозам

По его словам, сохраняются информационные угрозы, которым не всегда удается эффективно противостоять. "В нашей республике <…> молодежь много информации черпает в социальных сетях, зачастую она оказывается один на один с опытными манипуляторами. И я думаю, что нам всем надо использовать эффективные средства, форматы, находить адекватные ответы", - отметил первый вице-премьер.

Противостоять такого рода угрозам, в частности, призван новый телеканал "Кавказ 24", презентация которого состоялась в рамках открытия медиавстречи.

"На этом телеканале будет представлена вся линейка новостей регионов СКФО <...> Мы намерены делать программы и для детей, и для молодежи. Задача сложная, но решаемая <…> Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми журналистами Северного Кавказа ", - сказал, презентуя проект, заместитель гендиректора - руководитель регионального департамента ФГУП "ВГТРК" Рифат Сабитов.

Медиавстреча будет проходить в Махачкале 5-6 декабря, в пятницу основные мероприятия запланированы на площадке исторического парка "Россия-моя история".