На создание рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии потратят 15,6 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят около 6,4 млрд рублей на строительство объектов инфраструктуры всесезонного курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Еще порядка 9,2 млрд вложат в развитие курорта инвесторы, сообщил заместитель председателя правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев на IX Международной научно-практической конференции "Горные территории: приоритетные направления развития".

"Планируется закончить строительство автомобильной дороги, построить сети водоснабжения и водоотведения, наладить устойчивую подачу газа и электроэнергии, создать горнолыжную инфраструктуру, включая канатные дороги. Также предстоит завершить техническую подготовку и инженерную защиту трасс", - цитирует Фадзаева пресс-служба главы и правительства республики.

Предполагаемый объем финансирования составит 15,6 млрд рублей. Государственные капиталовложения планируются в сумме 6,4 млрд рублей, а средства частных инвесторов, которые предполагается израсходовать на туристическую инфраструктуру, составят 9,2 млрд рублей. В настоящее время подписаны соглашения с двумя якорными инвесторами, который в совокупности планируют создать 70 тысяч кв. м в гостиничной и торгово-развлекательной инфраструктуры.

На территории курорта находятся источники минеральных вод "Тиб-1" и "Тиб-2". Власти рассчитывают, создание в несколько этапов горнолыжных трасс суммарной протяженностью 96,4 км с перепадом высот 2040 метров обеспечит повышенный спрос со стороны любителей активного зимнего отдыха, особенно тех, кто предпочитает катание по естественным склонам.

Курорт "Мамисон", согласно данным властей, обеспечит рабочими местами около трех тысяч человек, а объем выручки от продажи товаров, работ и услуг, выполненных резидентами особой экономической зоны, составит 43,1 млрд рублей.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.