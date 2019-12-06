В Хабаровском крае началось строительство дорог к "дальневосточным гектарам"

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Работы по строительству дорожной инфраструктуры к "дальневосточным гектарам" начались в Хабаровском крае, проезд обеспечат к наделам вблизи двух сел, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по механизму создания инженерной инфраструктуры для земельных участков, выделяемых по программе "Дальневосточный гектар". Соответствующее поручение содержалось в перечне, данном по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока во Владивостоке в сентябре.

"Инфраструктура обеспечит проезд к земельным наделам вблизи села Свечино Хабаровского района и Кругликовского сельского поселения района им. Лазо. Работы планируется завершить уже в следующем году", - говорится в сообщении.

В районе им. Лазо протяженность автомобильной дороги составит 9 км, дорога объединит три поселения - Зоевку, Кругликово и Владимировку. Там расположена самая крупная агломерация гектаров в крае, на которой компактно расположены более 500 участков. Землю владельцы в основном планируют использовать под строительство жилья, личное подсобное хозяйство и развитие фермерства. Стоимость работ составляет порядка 305 млн рублей. Дорога в Свечино в Хабаровском районе длиной 4,7 км обеспечит проезд к более чем 250 земельным участкам. Ее строительство обойдется в 133 млн рублей. Проведение работ по этим двум объектам не зависит от погодных условий, основную часть завершат с наступлением тепла.

Компактно расположенные участки также обеспечиваются электричеством. Так, со следующего года около земельных наделов в Кругликовском сельском поселении появится 21 новая подстанция ЛЭП. Имеющихся мощностей уже не хватает для владельцев "дальневосточных гектаров". "Проектно-сметная документация разработана, общая стоимость составляет 138 млн рублей. По соглашению, работы выполнит ОАО "РЖД", - отмечается в сообщении.

В Хабаровском крае, по информации правительства края, определено 14 приоритетных территорий, на которых с гражданами заключено 20 и более договоров безвозмездного пользования "дальневосточным гектаром". Участки находятся в Хабаровском, Комсомольском, Бикинском, Советско-Гаванском, Николаевском и им. Лазо районах. Всего в регионе зарегистрировано 9753 договора безвозмездного пользования землей. С начала действия программы поступило более 19,5 тыс. заявок на получение надела.